Російський винищувач Су-34 збили ЗСУ на Харківщині

Українські захисники на Харківщині знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це у Facebook повідомив офіцер окремої 95-ї десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно, під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться в повідомленні.

Також Кочевенко опублікував радіоперехоплення зі збитого Су-34.

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