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Російський винищувач Су-34 збили ЗСУ на Харківщині

су

Українські захисники на Харківщині знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це у Facebook повідомив офіцер окремої 95-ї десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно, під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться в повідомленні.

Також Кочевенко опублікував радіоперехоплення зі збитого Су-34.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена воїнами 95-ї ОДШБр техніка російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

літак (2896) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126)


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Топ коментарі
+40
вереск кацапа так заспокоює))
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18.05.2022 22:44
+39
*ми падаєм ми падаєм, діспечєр ми падаєм - Понял, вичорківаю*
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18.05.2022 22:52
+34
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18.05.2022 23:33
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Весёлый ролик!
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19.05.2022 08:56 Відповісти
Зайвий раз доводить, що літаки сімейства Су-27 надзвичайно легки збивати. Навіть за стрілецької зброї. Варто йому знизитися до висоти ефективної відстані стрільби зі звичайного АК, а стрілку зачепити чергою хоча б один двигун. Літак не броньований, а пошкоджений двигун це або пожежа, або гідравліка, або ВКА (правда останнє, якщо пощастить пошкодити). А де всі ці системи, там і СДУ. А "вилетіло" СДУ то або падай, або, по можливості, припиняй завдання й тихесенько добирайся додому.
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19.05.2022 09:32 Відповісти
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