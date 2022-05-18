Російський винищувач Су-34 збили ЗСУ на Харківщині
Українські захисники на Харківщині знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це у Facebook повідомив офіцер окремої 95-ї десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно, під Куп’янськом, Харківська область, ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться в повідомленні.
Також Кочевенко опублікував радіоперехоплення зі збитого Су-34.
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