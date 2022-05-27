Российские оккупанты вывозят с Харьковщины семена и выдают свои "документы"

В четверг из оккупированной Боровой Харьковской области россияне вывезли по меньшей мере 15 КАМАЗов семян в сторону оккупированных районов Луганщины.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет, передает Цензор.НЕТ.

"Из захваченных территорий оккупанты продолжают массово похищать сельскохозяйственную продукцию прошлогоднего урожая. Вчера из Боровой было вывезено по меньшей мере 15 КАМАЗов семян подсолнуха. Грузовики выехали в направлении Старобельска (оккупированная территория Луганской обл.)", - говорится в сообщении.

Поселковый совет также сообщает, что в Боровой оккупанты начали выдавать напечатанные на принтере "документы" типа свидетельств о рождении и смерти, удостоверениях и т.п., где значится, что Боровая принадлежит к Купянскому району Белгородской области РФ. В то же время, в самом оккупированном Купянске ходят бланки с записью: "г. Купянск, Луганская область, РФ". Поселковый совет подчеркнул, что эти "документы" не имеют никакой правовой силы.

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Вместе с тем, предпринимателям и фермерам на оккупированных территориях Боровской громады оккупанты ставят условие 50% прибыли/урожая отдавать оккупационным властям. Не соглашающимся угрожают отобрать бизнес/земли/имущество и передать другим, удобным "владельцам".

Боевые действия на территории Боровщины пока не ведутся, но в населенных пунктах громады в разном количестве постоянно находятся российские военные. По данным аэроразведки, наибольшее сосредоточение живой силы и техники противника наблюдается на востоке и юге громады в селах, территориально приближенных к Луганской и Донецкой областях. Также вражеские войска находятся в Подвысоком, Гороховатке и Бахтине.

Отмечается, что жители оккупированного общества продолжают выживать в сложных условиях без мобильной связи и интернета. В некоторых селах до сих пор нет электричества. Продукты, завозимые в магазины из РФ и ОРЛО, в основном низкого качества. В аптеках наблюдается дефицит лекарства. Большой проблемой остается отсутствие возможности обналичить деньги.