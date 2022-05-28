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Российские оккупанты проводят активные наступательные действия на Донецком направлении, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Враг продолжает огневое поражение наших подразделений вдоль линии столкновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий авиации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 28 мая относительно российского вторжения.

"На Донецком направлении противник проводит активные наступательные действия. Продолжает огневое поражение наших подразделений вдоль линии столкновения, наносит ракетные удары. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

В Лиманском направлении враг продолжал обстрелы из минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Озерное и Диброва. Вблизи последнего нанес авиационные удары. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке артиллерии, вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Осколоновка, Тошковка, успеха не имел, понес потери, отошел на ранее занятые позиции", - говорится в сообщении.

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