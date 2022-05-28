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Из-за постоянных обстрелов остановлена работа Славянской ТЭС на Донетчине, - "Донбассэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тес,донбасенерго,словянська

С пятницы, 27 мая, работа Славянской ТЭС в Донецкой области остановлена из-за постоянных обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Донбассэнерго".

Такое решение было принято в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей.

В последние дни Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск. Персонал электростанции постоянно обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.

"В целях сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей ПАО "Донбассэнерго" приняло решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года", - добавляют в сообщении.
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28.05.2022 13:21 Ответить
 
 