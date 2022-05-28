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Через постійні обстріли зупинено роботу Слов'янської ТЕС на Донеччині, - "Донбасенерго"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тес,донбасенерго,словянська

З п’ятниці, 27 травня, роботу Слов'янської ТЕС у Донецькій області зупинено через постійні обстріли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Донбасенерго".

Таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їхніх сімей.

"З метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їхніх сімей, ПАТ "Донбасенерго" ухвалило рішення про зупинку роботи Слов'янської ТЕС 27 травня 2022 року", – додають у повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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28.05.2022 13:21 Відповісти
 
 