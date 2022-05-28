Через постійні обстріли зупинено роботу Слов'янської ТЕС на Донеччині, - "Донбасенерго"

З п’ятниці, 27 травня, роботу Слов'янської ТЕС у Донецькій області зупинено через постійні обстріли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Донбасенерго".

Таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їхніх сімей.

Протягом останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де розташована Слов'янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійськими обстрілами з боку російських окупаційних військ. Персонал електростанції весь час забезпечував роботу генеруючого обладнання та відпуск електроенергії в енергосистему України.

"З метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників і членів їхніх сімей, ПАТ "Донбасенерго" ухвалило рішення про зупинку роботи Слов'янської ТЕС 27 травня 2022 року", – додають у повідомленні.