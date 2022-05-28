"Компенсация" от оккупантов за разрушенное в Мариуполе жилье оказалась фейком, - Андрющенко

Российские оккупанты обещали жителям захваченного Мариуполя "компенсации" за разрушенное жилье, но горожане не могут ее получить.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Громкие анонсы России о глобальном восстановлении и компенсации за разрушенное жилье неожиданно (на самом деле – нит) обернулись большим обманом. Вопрос в том, что министерство строительства так называемой "ДНР" выпустило разъяснение, что для получения компенсации от России владельцы разрушенного жилья в Мариуполе должны подать оригиналы документов, подтверждающих право собственности. Не сложно догадаться, что все документы у людей превратились в пепел или навсегда спрятаны под завалами. Получить копии или даже распечатать выписки из реестров - невозможно", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас оккупационную "администрацию" Мариуполя забрасывают жалобами, но те лишь разводят руками, кивая в сторону Донецка.

"Приемные Пушилина (та самая сторона, куда кивают мариупольские коллаборанты) в свою очередь тоже пожимают плечами и говорят, что это решение России. Круг замкнулся. В итоге, только Россия снова в выиграше, получив тысячи сфабрикованных, но собственноручно заполненных свидетельств о фейковых преступлениях украинской армии", - добавил Андрющенко.

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