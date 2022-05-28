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"Компенсация" от оккупантов за разрушенное в Мариуполе жилье оказалась фейком, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские оккупанты обещали жителям захваченного Мариуполя "компенсации" за разрушенное жилье, но горожане не могут ее получить.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Громкие анонсы России о глобальном восстановлении и компенсации за разрушенное жилье неожиданно (на самом деле – нит) обернулись большим обманом. Вопрос в том, что министерство строительства так называемой "ДНР" выпустило разъяснение, что для получения компенсации от России владельцы разрушенного жилья в Мариуполе должны подать оригиналы документов, подтверждающих право собственности. Не сложно догадаться, что все документы у людей превратились в пепел или навсегда спрятаны под завалами. Получить копии или даже распечатать выписки из реестров - невозможно", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас оккупационную "администрацию" Мариуполя забрасывают жалобами, но те лишь разводят руками, кивая в сторону Донецка.

"Приемные Пушилина (та самая сторона, куда кивают мариупольские коллаборанты) в свою очередь тоже пожимают плечами и говорят, что это решение России. Круг замкнулся. В итоге, только Россия снова в выиграше, получив тысячи сфабрикованных, но собственноручно заполненных свидетельств о фейковых преступлениях украинской армии", - добавил Андрющенко.

Смотрите также: Преподавание на русском, "дипломы" "ДНР" и поступление в вузы в депрессивных регионах РФ: Оккупанты открыли в Мариуполе школу. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+13
Хто б сумнівався...
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28.05.2022 15:55
+12
Кацапи набрехали. "Нікагда такова нє било і вот апять" (с)
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28.05.2022 16:06
+10
какое разочарование для местной быдлоты
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28.05.2022 15:55
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Хто б сумнівався...
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28.05.2022 15:55 Ответить
какое разочарование для местной быдлоты
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28.05.2022 15:55 Ответить
когда на россии было очень большое наводнение, буквально недавно, то на компенсацию рассчитывать могли те, чьи дома были разрушены, не помню точно цифру, но пусть будет на 50%, а в актах которые выдавали аборигенам писали 49%. Так то свои, ватные
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28.05.2022 16:05 Ответить
Кацапи набрехали. "Нікагда такова нє било і вот апять" (с)
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28.05.2022 16:06 Ответить
Наша зеленая влада недалеко ушла или вы думаете они всем восстановят жилье？
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28.05.2022 16:11 Ответить
До цього ще дожити треба. Чи ти впевнений,що доживеш?
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28.05.2022 16:14 Ответить
причіслите бубенявого до лику святих - відканоніньте і цемкайте святий лік до усеру...
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28.05.2022 16:12 Ответить
угловату на царство!
після клована це вже не здається фантазією...
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28.05.2022 16:17 Ответить
То ми всі повинні поспівчувати мерзенній бидлоті,що писала власноруч свідєтєльства о звєрствах укров у обмін на обіцяну компенсацію? Коли ми звільнемо нашу землю-всі вони за наклеп отримають «жільйо» в Єлєновке.
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28.05.2022 16:19 Ответить
Можно подумать, что в Украине компенсацию за втрачене житло дают по устному заявлению. У нас бюрократия не меньше, а то и больше
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28.05.2022 16:22 Ответить
Можна подумати в нас обіцяли компенсацію?
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28.05.2022 16:58 Ответить
дві ***** в сватці - огидно дивитися на обох недомерков....
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28.05.2022 16:24 Ответить
сxватці
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28.05.2022 16:26 Ответить
Авжеж. З Америки. Вже попкорн не лізе в горло...
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28.05.2022 16:31 Ответить
Рассия НЕОЖИДАННО... в 100500 раз за последние 100 лет кинула ЛОХов.
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28.05.2022 16:30 Ответить
Із самого початку війни - міністерство будівництва кацапстанії казало, шо відбудова житлового приватного комплексу буде на плечах самих громадян.
Ну наразі ми можемо тільки бути дуже занепокоєні таким нахабством кацапів.
Навіть якщо не працює інфо світове - але ж плітки поширюються во всьому світу. Потрібно було деколи їх слухати, а не тільки дерти три шкури із туристів і вдпочиваючих. В цьому році можуть добре заробити на туристах із кацапстанії. (Звичайно це іронічно)
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28.05.2022 16:31 Ответить
там кацапськи попи, шо за мир, все вщент розпіздячили..
і не факт шо вони знову не прийдуть - ніякої торопиґи...
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28.05.2022 16:35 Ответить
главное фейковых показаний собрали, что это АЗОВ уничтожил их жилье.
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28.05.2022 16:37 Ответить
а шо можно было ждать от ватномозгих ... твари .
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28.05.2022 17:05 Ответить
по останнім данним порох вбив і з'ів сестру ермака - в опі навіть видосик є як він їсть.. - ленка гололосить за ту ікру - скумбрію по 8 хоче
отака зелена *****, малят...
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28.05.2022 17:00 Ответить
Памєятаю, донецьким і луганським Україна компенсувала, давала квартири в Україні. Вони отримували ці квартири, продавали, і поверталися додому в лугандон, і там купували собі нове житло, до того ж там воно зараз коштує копійки. Ще купа грошей зостається! В в ОРДЛо їм гарно жити, отримуючи соціалку від України, по три пенсії, комуналку оплачує Україна. Памʼятаю одна донецька мамка лаялася, що їй не подобається квартира, яку їй дали в Києві, бо бачте, вона двокімнатна, а їй треба трикімнатна, бо в неї двоє дітей. Мало їй.
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28.05.2022 17:01 Ответить
І? Тепер ще й тих манкуртів витягати?
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28.05.2022 17:06 Ответить
Ага. Причому, зеленська влада ще більш турботлива за манкуртів, в порівняння з владою Порошенка.
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28.05.2022 18:48 Ответить
 
 