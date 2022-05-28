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"Компенсація" від окупантів за зруйноване в Маріуполі житло виявилась фейком, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти обіцяли жителям захопленого Маріуполя "компенсації" за зруйноване житло, але містяни не можуть її отримати.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Гучні анонси Росії про глобальне відновлення, відбудову та компенсацію за зруйноване житло несподівано (насправді - ніт) обернулося великим обманом. Питання в тому, що міністерство будівництва так званої "ДНР" випустило роз’яснення, що для отримання компенсації від Росії власники зруйнованого житла в Маріуполі мають подати оригінали документів, що підтверджують право власності. Не складно здогадатись, що всі документи в людей перетворились на попіл або назавжди заховані під завалами. Отримати копії або навіть роздрукувати виписки з реєстрів - неможливо", - йдеться в повідомленні.

За його словами, зараз окупаційну "адміністрацію" Маріуполя закидують скаргами, але ті лише розводять руками киваючи в бік Донецька.

"Приймальні пушиліна (той самий бік, куди кивають маріупольські колаборанти) в свою чергу теж знизують плечима і кажуть, що це рішення росії. Коло замкнулось. В підсумку, лише росія знов в прибутку отримавши тисячі сфабрикованих, але власноруч заповнених свідчень про фейкові злочини української армії", - додав Андрющенко.

Також читайте: Викладання російською, "дипломи" "ДНР" та вступ до вишів у депресивних регіонах РФ: Окупанти відкрили в Маріуполі школу. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Хто б сумнівався...
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28.05.2022 15:55
+12
Кацапи набрехали. "Нікагда такова нє било і вот апять" (с)
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28.05.2022 16:06
+10
какое разочарование для местной быдлоты
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28.05.2022 15:55
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Хто б сумнівався...
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28.05.2022 15:55 Відповісти
какое разочарование для местной быдлоты
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28.05.2022 15:55 Відповісти
когда на россии было очень большое наводнение, буквально недавно, то на компенсацию рассчитывать могли те, чьи дома были разрушены, не помню точно цифру, но пусть будет на 50%, а в актах которые выдавали аборигенам писали 49%. Так то свои, ватные
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28.05.2022 16:05 Відповісти
Кацапи набрехали. "Нікагда такова нє било і вот апять" (с)
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28.05.2022 16:06 Відповісти
Наша зеленая влада недалеко ушла или вы думаете они всем восстановят жилье？
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28.05.2022 16:11 Відповісти
До цього ще дожити треба. Чи ти впевнений,що доживеш?
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28.05.2022 16:14 Відповісти
причіслите бубенявого до лику святих - відканоніньте і цемкайте святий лік до усеру...
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28.05.2022 16:12 Відповісти
угловату на царство!
після клована це вже не здається фантазією...
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28.05.2022 16:17 Відповісти
То ми всі повинні поспівчувати мерзенній бидлоті,що писала власноруч свідєтєльства о звєрствах укров у обмін на обіцяну компенсацію? Коли ми звільнемо нашу землю-всі вони за наклеп отримають «жільйо» в Єлєновке.
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28.05.2022 16:19 Відповісти
Можно подумать, что в Украине компенсацию за втрачене житло дают по устному заявлению. У нас бюрократия не меньше, а то и больше
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28.05.2022 16:22 Відповісти
Можна подумати в нас обіцяли компенсацію?
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28.05.2022 16:58 Відповісти
дві ***** в сватці - огидно дивитися на обох недомерков....
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28.05.2022 16:24 Відповісти
сxватці
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28.05.2022 16:26 Відповісти
Авжеж. З Америки. Вже попкорн не лізе в горло...
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28.05.2022 16:31 Відповісти
Рассия НЕОЖИДАННО... в 100500 раз за последние 100 лет кинула ЛОХов.
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28.05.2022 16:30 Відповісти
Із самого початку війни - міністерство будівництва кацапстанії казало, шо відбудова житлового приватного комплексу буде на плечах самих громадян.
Ну наразі ми можемо тільки бути дуже занепокоєні таким нахабством кацапів.
Навіть якщо не працює інфо світове - але ж плітки поширюються во всьому світу. Потрібно було деколи їх слухати, а не тільки дерти три шкури із туристів і вдпочиваючих. В цьому році можуть добре заробити на туристах із кацапстанії. (Звичайно це іронічно)
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28.05.2022 16:31 Відповісти
там кацапськи попи, шо за мир, все вщент розпіздячили..
і не факт шо вони знову не прийдуть - ніякої торопиґи...
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28.05.2022 16:35 Відповісти
главное фейковых показаний собрали, что это АЗОВ уничтожил их жилье.
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28.05.2022 16:37 Відповісти
а шо можно было ждать от ватномозгих ... твари .
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28.05.2022 17:05 Відповісти
по останнім данним порох вбив і з'ів сестру ермака - в опі навіть видосик є як він їсть.. - ленка гололосить за ту ікру - скумбрію по 8 хоче
отака зелена *****, малят...
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28.05.2022 17:00 Відповісти
Памєятаю, донецьким і луганським Україна компенсувала, давала квартири в Україні. Вони отримували ці квартири, продавали, і поверталися додому в лугандон, і там купували собі нове житло, до того ж там воно зараз коштує копійки. Ще купа грошей зостається! В в ОРДЛо їм гарно жити, отримуючи соціалку від України, по три пенсії, комуналку оплачує Україна. Памʼятаю одна донецька мамка лаялася, що їй не подобається квартира, яку їй дали в Києві, бо бачте, вона двокімнатна, а їй треба трикімнатна, бо в неї двоє дітей. Мало їй.
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28.05.2022 17:01 Відповісти
І? Тепер ще й тих манкуртів витягати?
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28.05.2022 17:06 Відповісти
Ага. Причому, зеленська влада ще більш турботлива за манкуртів, в порівняння з владою Порошенка.
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28.05.2022 18:48 Відповісти
 
 