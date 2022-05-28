"Компенсація" від окупантів за зруйноване в Маріуполі житло виявилась фейком, - Андрющенко

Російські окупанти обіцяли жителям захопленого Маріуполя "компенсації" за зруйноване житло, але містяни не можуть її отримати.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Гучні анонси Росії про глобальне відновлення, відбудову та компенсацію за зруйноване житло несподівано (насправді - ніт) обернулося великим обманом. Питання в тому, що міністерство будівництва так званої "ДНР" випустило роз’яснення, що для отримання компенсації від Росії власники зруйнованого житла в Маріуполі мають подати оригінали документів, що підтверджують право власності. Не складно здогадатись, що всі документи в людей перетворились на попіл або назавжди заховані під завалами. Отримати копії або навіть роздрукувати виписки з реєстрів - неможливо", - йдеться в повідомленні.

За його словами, зараз окупаційну "адміністрацію" Маріуполя закидують скаргами, але ті лише розводять руками киваючи в бік Донецька.

"Приймальні пушиліна (той самий бік, куди кивають маріупольські колаборанти) в свою чергу теж знизують плечима і кажуть, що це рішення росії. Коло замкнулось. В підсумку, лише росія знов в прибутку отримавши тисячі сфабрикованих, але власноруч заповнених свідчень про фейкові злочини української армії", - додав Андрющенко.

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