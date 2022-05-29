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В последние недели Германия свела к минимуму военную поддержку Украины, - Welt

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

олаф,шольц

За последние несколько недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. С 30 марта 2022 года было передано только две партии оружия.

Об этом сообщает немецкая Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что в период с 30 марта по 26 мая Германия передала Украине всего две партии оружия от федерального правительства. В частности, в середине мая было поставлено 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

"Информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали", - ответила на запрос Welt пресс-секретарь Министерства обороны Германии.

Апрельская поставка включала в себя запчасти для пулеметов, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку и мины. По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включал 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет типа "Стрела".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+62
Они с Францией перестанут быть великими державами, в случае победы Украины. Если Украина победит, то на арену выйдут правоцентричные национальные государства (Украина, Польша, Балтия, Чехия). А левоцентричные (Германия, Франция) уйдут на второй план
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29.05.2022 00:12
+43
А если смоктать газ у путлера, то и не так ракорячишся.
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29.05.2022 00:13
+30
Украина с растущим населением ? Может сначала проверить , а потом уже утверждать ?
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29.05.2022 00:20
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Цікаво, що відомий світовий бренд з виготовлення партронів Stiletto пропонував українській владі побудувати на території держави завод з виробницта ***********, в тому числі для вітчизняних бійців. Це створило би додаткові робочі місця, і допомогло б побороти дефіцит патронів на фронті.

Втім компанія Stiletto отримала відмову від Адміністрації президента Порошенка та Кабінету міністрів і не 1 раз, а 15! 15 разів компанія, яка озброєю війська НАТО, отримала відмову від української влади на вигідну, в першу чергу, для нашої держави пропозицію.
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29.05.2022 10:42 Ответить
путенские шлюшки
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29.05.2022 08:51 Ответить
Після тої кількості гімна, що зелені вилили на Захід, не здивуюсь
коли інші країни Європи припинять нам допомогати.А може в тому і задум єрмаковської агентури, щоб пересварити Україну зі своїми союзниками. Надія тільки на ЗСУ.
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29.05.2022 09:38 Ответить
Можно попробовать существенно увеличить поставки, потыкав ещё раз в президента Германии дулями и обозвав канцлера , ведь не всё работает с первого раза!
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29.05.2022 09:42 Ответить
И это считается поставками?
Это же даже не смешно....
А ******* от Германии, как будто она эшелонами нам ПВО и танки гонит....
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29.05.2022 09:48 Ответить
Кто у нас отвечает за внешнюю политику? Вот ему за провал и тыкайте в спину! Наголосовали, дебилы мамины, ***...
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29.05.2022 11:12 Ответить
Так это мы получается виноваты перед Германией за вторую мировую и за то что они ***** вскормили?? может перед ними еще извиниться за это????
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29.05.2022 13:29 Ответить
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