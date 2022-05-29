В последние недели Германия свела к минимуму военную поддержку Украины, - Welt
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За последние несколько недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. С 30 марта 2022 года было передано только две партии оружия.
Об этом сообщает немецкая Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что в период с 30 марта по 26 мая Германия передала Украине всего две партии оружия от федерального правительства. В частности, в середине мая было поставлено 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.
"Информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали", - ответила на запрос Welt пресс-секретарь Министерства обороны Германии.
Апрельская поставка включала в себя запчасти для пулеметов, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку и мины. По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включал 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет типа "Стрела".
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Втім компанія Stiletto отримала відмову від Адміністрації президента Порошенка та Кабінету міністрів і не 1 раз, а 15! 15 разів компанія, яка озброєю війська НАТО, отримала відмову від української влади на вигідну, в першу чергу, для нашої держави пропозицію.
коли інші країни Європи припинять нам допомогати.А може в тому і задум єрмаковської агентури, щоб пересварити Україну зі своїми союзниками. Надія тільки на ЗСУ.
Это же даже не смешно....
А ******* от Германии, как будто она эшелонами нам ПВО и танки гонит....