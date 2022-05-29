Останніми тижнями Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України, - Welt

За останні кілька тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України. З 30 березня 2022 року було передано лише дві партії зброї.

Про це повідомляє німецька Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що в період з 30 березня по 26 травня Німеччина передала Україні лише дві партії зброї від федерального уряду. Зокрема, в середині травня було поставлено 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

"Інформація про конкретні поставки зброї має відношення до безпеки і засекречена, тому прошу вашого розуміння, що я не можу ані надати більш детальну інформацію, ані підтвердити деталі", - відповіла на запит Welt прессекретар Міністерства оборони Німеччини.

Квітнева поставка включала в себе запчастини для кулеметів, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку і міни. За даними української сторони, остання поставка зенітних і протитанкових засобів відбулася 25 березня, більше двох місяців тому. Вона включав 2000 ракет Panzerfaust 3 і 1500 зенітних ракет типу "Стріла".

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