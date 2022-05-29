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Останніми тижнями Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України, - Welt

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олаф,шольц

За останні кілька тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України. З 30 березня 2022 року було передано лише дві партії зброї.

Про це повідомляє німецька Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що в період з 30 березня по 26 травня Німеччина передала Україні лише дві партії зброї від федерального уряду. Зокрема, в середині травня було поставлено 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

"Інформація про конкретні поставки зброї має відношення до безпеки і засекречена, тому прошу вашого розуміння, що я не можу ані надати більш детальну інформацію, ані підтвердити деталі", - відповіла на запит Welt прессекретар Міністерства оборони Німеччини.

Квітнева поставка включала в себе запчастини для кулеметів, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку і міни. За даними української сторони, остання поставка зенітних і протитанкових засобів відбулася 25 березня, більше двох місяців тому. Вона включав 2000 ракет Panzerfaust 3 і 1500 зенітних ракет типу "Стріла".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+62
Они с Францией перестанут быть великими державами, в случае победы Украины. Если Украина победит, то на арену выйдут правоцентричные национальные государства (Украина, Польша, Балтия, Чехия). А левоцентричные (Германия, Франция) уйдут на второй план
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29.05.2022 00:12
+43
А если смоктать газ у путлера, то и не так ракорячишся.
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29.05.2022 00:13
+30
Украина с растущим населением ? Может сначала проверить , а потом уже утверждать ?
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29.05.2022 00:20
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Цікаво, що відомий світовий бренд з виготовлення партронів Stiletto пропонував українській владі побудувати на території держави завод з виробницта ***********, в тому числі для вітчизняних бійців. Це створило би додаткові робочі місця, і допомогло б побороти дефіцит патронів на фронті.

Втім компанія Stiletto отримала відмову від Адміністрації президента Порошенка та Кабінету міністрів і не 1 раз, а 15! 15 разів компанія, яка озброєю війська НАТО, отримала відмову від української влади на вигідну, в першу чергу, для нашої держави пропозицію.
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29.05.2022 10:42 Відповісти
путенские шлюшки
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29.05.2022 08:51 Відповісти
Після тої кількості гімна, що зелені вилили на Захід, не здивуюсь
коли інші країни Європи припинять нам допомогати.А може в тому і задум єрмаковської агентури, щоб пересварити Україну зі своїми союзниками. Надія тільки на ЗСУ.
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29.05.2022 09:38 Відповісти
Можно попробовать существенно увеличить поставки, потыкав ещё раз в президента Германии дулями и обозвав канцлера , ведь не всё работает с первого раза!
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29.05.2022 09:42 Відповісти
И это считается поставками?
Это же даже не смешно....
А ******* от Германии, как будто она эшелонами нам ПВО и танки гонит....
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29.05.2022 09:48 Відповісти
Кто у нас отвечает за внешнюю политику? Вот ему за провал и тыкайте в спину! Наголосовали, дебилы мамины, ***...
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29.05.2022 11:12 Відповісти
Так это мы получается виноваты перед Германией за вторую мировую и за то что они ***** вскормили?? может перед ними еще извиниться за это????
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29.05.2022 13:29 Відповісти
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