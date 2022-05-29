Останніми тижнями Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України, - Welt
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За останні кілька тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України. З 30 березня 2022 року було передано лише дві партії зброї.
Про це повідомляє німецька Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що в період з 30 березня по 26 травня Німеччина передала Україні лише дві партії зброї від федерального уряду. Зокрема, в середині травня було поставлено 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.
"Інформація про конкретні поставки зброї має відношення до безпеки і засекречена, тому прошу вашого розуміння, що я не можу ані надати більш детальну інформацію, ані підтвердити деталі", - відповіла на запит Welt прессекретар Міністерства оборони Німеччини.
Квітнева поставка включала в себе запчастини для кулеметів, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку і міни. За даними української сторони, остання поставка зенітних і протитанкових засобів відбулася 25 березня, більше двох місяців тому. Вона включав 2000 ракет Panzerfaust 3 і 1500 зенітних ракет типу "Стріла".
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Втім компанія Stiletto отримала відмову від Адміністрації президента Порошенка та Кабінету міністрів і не 1 раз, а 15! 15 разів компанія, яка озброєю війська НАТО, отримала відмову від української влади на вигідну, в першу чергу, для нашої держави пропозицію.
коли інші країни Європи припинять нам допомогати.А може в тому і задум єрмаковської агентури, щоб пересварити Україну зі своїми союзниками. Надія тільки на ЗСУ.
Это же даже не смешно....
А ******* от Германии, как будто она эшелонами нам ПВО и танки гонит....