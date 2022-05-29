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Донецк (6299) склад (141)

Склад боеприпасов взорвался в оккупированном Донецке, - соцсети. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В результате взрыва началось возгорание. Пока неизвестно, какой вред принесет это оккупантам.

В соцсетях пишут, что по ул. Коксохимическая, 1 (бывший коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
Гори - гори ясно ...
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29.05.2022 01:23
+28
Bojevyje gusi proleteli?
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29.05.2022 01:27
+25
Слава Україні !
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29.05.2022 01:26
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Гори - гори ясно ...
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29.05.2022 01:23 Ответить
Гори , гори ясно , щоби не погасло
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29.05.2022 01:24 Ответить
Слава Україні !
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29.05.2022 01:26 Ответить
Слава ПАРТИЗАНАМ УКРАИНЫ🇺🇦‼️❤️💙💛✌🏼✌🏼✌🏼
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29.05.2022 10:04 Ответить
Опять потеряли концентрацию и начали курить в неположенное время в неположенном месте...
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29.05.2022 01:27 Ответить
Курили сигарети "ССО"
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29.05.2022 09:03 Ответить
Не, курили контрафактные сигареты, купленные задешево у белорусских партизан.. )
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29.05.2022 10:23 Ответить
Bojevyje gusi proleteli?
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29.05.2022 01:27 Ответить
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29.05.2022 01:32 Ответить
без діталей...
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29.05.2022 03:45 Ответить
Ох уже ці курці.
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29.05.2022 01:28 Ответить
Дякуємо ЗСУ за відмінний "кокс" для орків!
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29.05.2022 01:47 Ответить
Вот и хорошо! Картинка , как в старой российской сказке:" Раз- два -три- ёлочка гори!"
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29.05.2022 02:00 Ответить
Вот и хорошо. Это значит что ВСУ контролирует 1/3 города.
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29.05.2022 13:19 Ответить
Почему сразу про какую-то "шкоду"?
В городе стало светлее и теплее.
Жить стало веселее.
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29.05.2022 02:31 Ответить
В городе много ваты. Хлопка тоесть. Умные Донетчане свалили еще в 14 году Остались одни дураки либо самоубийцы либо любители русского мира-кушайте его не обляпайтесь
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29.05.2022 03:09 Ответить
Боже, яке кончене!
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29.05.2022 03:41 Ответить
Хлопок по хлопку?
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29.05.2022 07:20 Ответить
+
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29.05.2022 03:29 Ответить
курять *****..
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29.05.2022 03:47 Ответить
Это отрицательное наводнение.
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29.05.2022 04:20 Ответить
Это свободолюбивый народ ЛНР напал на свободолюбивый народ ДНР!
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!
У них такое теперь всё чаще будет!
Да, даунбасята?
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29.05.2022 07:34 Ответить
Дай Боже, щоб таких вибухів і пожеж у клятих окупантів було як можна більше !!!
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29.05.2022 08:02 Ответить
А бензином тушить не пробовали?
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29.05.2022 08:30 Ответить
Хотілось би, щоб вже увесь той даунецьк вибухнув. Ще в 14 році.
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29.05.2022 09:16 Ответить
Это камни с неба.
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29.05.2022 09:54 Ответить
куріння шкодить не тільки здоров'ю
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29.05.2022 10:03 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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29.05.2022 10:21 Ответить
 
 