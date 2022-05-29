27 300 30
Склад боєприпасів вибухнув у окупованому Донецьку, - соцмережі. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічному заводі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
В результаті вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, якої шкоди це принесе окупантам.
У соцмережах пишуть, що на вул. Коксохімічній, 1 (колишній коксохімзавод) почалася детонація боєприпасів, зафіксовано потрапляння снарядів на вул. Суворова, 115, вул. Острогорського, 24/2 та інші адреси.
Авіація ЗСУ завдала ударів по #Донецьк склад боєприпасів pic.twitter.com/QmuwmwEOEi— Ridnа_Vilnа 33% 🇺🇦 #saveAzovstal #saveLegends (@ua_ridna_vilna) May 28, 2022
Топ коментарі
+29 Marko Lukash
показати весь коментар29.05.2022 01:23
+28 vidasik
показати весь коментар29.05.2022 01:27
+25 Александр Товба
показати весь коментар29.05.2022 01:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В городе стало светлее и теплее.
Жить стало веселее.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!
У них такое теперь всё чаще будет!
Да, даунбасята?