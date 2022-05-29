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Донецьк (865) склад (150)

Склад боєприпасів вибухнув у окупованому Донецьку, - соцмережі. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічному заводі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

В результаті вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, якої шкоди це принесе окупантам.

У соцмережах пишуть, що на вул. Коксохімічній, 1 (колишній коксохімзавод) почалася детонація боєприпасів, зафіксовано потрапляння снарядів на вул. Суворова, 115, вул. Острогорського, 24/2 та інші адреси.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Гори - гори ясно ...
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29.05.2022 01:23
+28
Bojevyje gusi proleteli?
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29.05.2022 01:27
+25
Слава Україні !
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29.05.2022 01:26
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Гори - гори ясно ...
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29.05.2022 01:23 Відповісти
Гори , гори ясно , щоби не погасло
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29.05.2022 01:24 Відповісти
Слава Україні !
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29.05.2022 01:26 Відповісти
Слава ПАРТИЗАНАМ УКРАИНЫ🇺🇦‼️❤️💙💛✌🏼✌🏼✌🏼
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29.05.2022 10:04 Відповісти
Опять потеряли концентрацию и начали курить в неположенное время в неположенном месте...
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29.05.2022 01:27 Відповісти
Курили сигарети "ССО"
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29.05.2022 09:03 Відповісти
Не, курили контрафактные сигареты, купленные задешево у белорусских партизан.. )
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29.05.2022 10:23 Відповісти
Bojevyje gusi proleteli?
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29.05.2022 01:27 Відповісти
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29.05.2022 01:32 Відповісти
без діталей...
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29.05.2022 03:45 Відповісти
Ох уже ці курці.
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29.05.2022 01:28 Відповісти
Дякуємо ЗСУ за відмінний "кокс" для орків!
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29.05.2022 01:47 Відповісти
Вот и хорошо! Картинка , как в старой российской сказке:" Раз- два -три- ёлочка гори!"
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29.05.2022 02:00 Відповісти
Вот и хорошо. Это значит что ВСУ контролирует 1/3 города.
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29.05.2022 13:19 Відповісти
Почему сразу про какую-то "шкоду"?
В городе стало светлее и теплее.
Жить стало веселее.
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29.05.2022 02:31 Відповісти
В городе много ваты. Хлопка тоесть. Умные Донетчане свалили еще в 14 году Остались одни дураки либо самоубийцы либо любители русского мира-кушайте его не обляпайтесь
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29.05.2022 03:09 Відповісти
Боже, яке кончене!
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29.05.2022 03:41 Відповісти
Хлопок по хлопку?
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29.05.2022 07:20 Відповісти
+
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29.05.2022 03:29 Відповісти
курять *****..
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29.05.2022 03:47 Відповісти
Это отрицательное наводнение.
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29.05.2022 04:20 Відповісти
Это свободолюбивый народ ЛНР напал на свободолюбивый народ ДНР!
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА!
У них такое теперь всё чаще будет!
Да, даунбасята?
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29.05.2022 07:34 Відповісти
Дай Боже, щоб таких вибухів і пожеж у клятих окупантів було як можна більше !!!
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29.05.2022 08:02 Відповісти
А бензином тушить не пробовали?
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29.05.2022 08:30 Відповісти
Хотілось би, щоб вже увесь той даунецьк вибухнув. Ще в 14 році.
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29.05.2022 09:16 Відповісти
Это камни с неба.
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29.05.2022 09:54 Відповісти
куріння шкодить не тільки здоров'ю
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29.05.2022 10:03 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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29.05.2022 10:21 Відповісти
 
 