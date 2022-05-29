Японский машиностроительный гигант Komatsu возобновил поставки техники в Украину

Крупнейший в Японии и второй по размеру в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu возобновила поставки техники в Украину. Раньше они были прекращены из-за войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nikkei.

Отмечается, что поставки были возобновлены в районы Украины, которые руководство компании оценивает как безопасные, в частности в столичный район и на запад страны.

Подчеркивается, что поставки в восточную часть Украины возобновлены не были, как и поставки продукции на территорию РФ.

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