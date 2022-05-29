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Японский машиностроительный гигант Komatsu возобновил поставки техники в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

будівництво,техніка

Крупнейший в Японии и второй по размеру в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu возобновила поставки техники в Украину. Раньше они были прекращены из-за войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nikkei.

Отмечается, что поставки были возобновлены в районы Украины, которые руководство компании оценивает как безопасные, в частности в столичный район и на запад страны.

Подчеркивается, что поставки в восточную часть Украины возобновлены не были, как и поставки продукции на территорию РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония выделила экстренный грант для перевозки гуманитарной помощи.

Автор: Анастасія Потіха
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Бо у нас буде Велике будівництво, побудувати, рознесли вщент, знову побудувати) українська колія
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29.05.2022 07:51 Ответить
А ти пропонуєш "нічого не робить до закінчення війни"? А як жить людям СЬОГОДНІ та "ЗАВТРА"? У нас основні поставки продовольства до міста йшли по автомагістралі через Десну А міст - розбитий! Інша траса (другорядна) - побита воронками від снарядів Що пропонуєш? Пороми ганять? Мені конкретно молочник раніше привозив молоко за 15 км, а зараз змушений "робить крюка" в 50 км - мости побиті
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29.05.2022 08:38 Ответить
констатую факт, доки раша жива, так воно і буде... нажаль...
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29.05.2022 08:53 Ответить
так вже плани наскладали,як от та безугла каже, що буде освоювати "велике будівництво" а незгодних як Бутусов будуть тягати на допити до слідчих..
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29.05.2022 10:03 Ответить
Есть люди которые всегда чем то не довольны
Делаешь не так а как
Не знаю как но не так
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29.05.2022 09:22 Ответить
І нахіба вони на цьому світі мучаться?
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29.05.2022 09:48 Ответить
 
 