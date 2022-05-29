Японський машинобудівний гігант Komatsu відновив постачання техніки в Україну

Найбільший в Японії і другий за розміром у світі виробник будівельної техніки та обладнання компанія Komatsu відновила поставки техніки в Україну. Раніше вони були припинені через війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nikkei.

Зазначається, що поставки були відновлені в ті райони України, які керівництво компанії оцінює як безпечні, зокрема в столичний район і на захід країни.

Підкреслюється, що поставки в східну частину України відновлені не були, як і поставки продукції на територію РФ.

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