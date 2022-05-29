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Японський машинобудівний гігант Komatsu відновив постачання техніки в Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

будівництво,техніка

Найбільший в Японії і другий за розміром у світі виробник будівельної техніки та обладнання компанія Komatsu відновила поставки техніки в Україну. Раніше вони були припинені через війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nikkei.

Зазначається, що поставки були відновлені в ті райони України, які керівництво компанії оцінює як безпечні, зокрема в столичний район і на захід країни.

Підкреслюється, що поставки в східну частину України відновлені не були, як і поставки продукції на територію РФ.

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Автор: Наталя Джума
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Бо у нас буде Велике будівництво, побудувати, рознесли вщент, знову побудувати) українська колія
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29.05.2022 07:51 Відповісти
А ти пропонуєш "нічого не робить до закінчення війни"? А як жить людям СЬОГОДНІ та "ЗАВТРА"? У нас основні поставки продовольства до міста йшли по автомагістралі через Десну А міст - розбитий! Інша траса (другорядна) - побита воронками від снарядів Що пропонуєш? Пороми ганять? Мені конкретно молочник раніше привозив молоко за 15 км, а зараз змушений "робить крюка" в 50 км - мости побиті
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29.05.2022 08:38 Відповісти
констатую факт, доки раша жива, так воно і буде... нажаль...
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29.05.2022 08:53 Відповісти
так вже плани наскладали,як от та безугла каже, що буде освоювати "велике будівництво" а незгодних як Бутусов будуть тягати на допити до слідчих..
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29.05.2022 10:03 Відповісти
Есть люди которые всегда чем то не довольны
Делаешь не так а как
Не знаю как но не так
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29.05.2022 09:22 Відповісти
І нахіба вони на цьому світі мучаться?
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29.05.2022 09:48 Відповісти
 
 