Японський машинобудівний гігант Komatsu відновив постачання техніки в Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Найбільший в Японії і другий за розміром у світі виробник будівельної техніки та обладнання компанія Komatsu відновила поставки техніки в Україну. Раніше вони були припинені через війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Nikkei.
Зазначається, що поставки були відновлені в ті райони України, які керівництво компанії оцінює як безпечні, зокрема в столичний район і на захід країни.
Підкреслюється, що поставки в східну частину України відновлені не були, як і поставки продукції на територію РФ.
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Делаешь не так а как
Не знаю как но не так