Японія виділила екстрений грант для перевезення гуманітарної допомоги Україні

На перевезення гуманітарних вантажів до України японський уряд виділив орієнтовно 1,7 млн доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Уряд Японії виділив екстрений грант на фоні зростання кількості закликів про збільшення гуманітарної допомоги українцям. Виділені кошти покриють транспортні витрати благодійних організацій.

Передусім майже 1,7 млн доларів використають для перевезення медичних витратних матеріалів до України. Японський уряд у цьому питанні співпрацюватиме з UNOPS (Управлінням ООН із обслуговування проєктів).

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Японія також підтвердила наміри продовжити співпрацю з іншими країнами для підтримки українського народу на глобальному рівні. Відданість цьому підходу заявив міністр закордонних справ Хаяші Йошімаса.

Раніше Міністерство праці Японії анонсувало гранти для компаній, які найматимуть українців. За прийом на роботу біженців вони зможуть отримати до 600 тисяч єн (понад 139 тисяч грн).

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