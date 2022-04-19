Японія передасть Україні дрони та захисні костюми

Міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в рамках допомоги нашій країні в протистоянні російській військовій агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Твітер японського оборонного відомства.

"Міноборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, так що Міноборони Японії буде і надалі надавати нашу максимальну підтримку. За Україну", - йдеться в публікації.

Про яку кількість комплектів захисного одягу та обладнання йдеться, а також коли буде відправлена партія - не уточнюється.

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