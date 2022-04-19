Японія передасть Україні дрони та захисні костюми
Міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в рамках допомоги нашій країні в протистоянні російській військовій агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Твітер японського оборонного відомства.
"Міноборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, так що Міноборони Японії буде і надалі надавати нашу максимальну підтримку. За Україну", - йдеться в публікації.
Про яку кількість комплектів захисного одягу та обладнання йдеться, а також коли буде відправлена партія - не уточнюється.
Топ коментарі
+15 Маринов Михаил
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+10 Propan
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+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.04.2022 07:54
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