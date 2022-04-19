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Японія передасть Україні дрони та захисні костюми

японія

Міністерство оборони Японії надасть Україні комплекти ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC), а також дрони в рамках допомоги нашій країні в протистоянні російській військовій агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Твітер японського оборонного відомства.

"Міноборони Японії вирішило надати українському уряду костюми NBC, маски NBC і дрони. Боротьба українців за свою країну все ще триває, так що Міноборони Японії буде і надалі надавати нашу максимальну підтримку. За Україну", - йдеться в публікації.

Про яку кількість комплектів захисного одягу та обладнання йдеться, а також коли буде відправлена партія - не уточнюється.

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Автор: 

допомога (8348) Японія (1204)


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Топ коментарі
+15
Верховна Рада України має офіційно визнати суверенітет Японії над Курильськими островами - це буде відповіддю на визнання Держдурою незалежності днр-лнр.
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19.04.2022 07:57
+10
Японцы мудры и много нам помогают. Одно факта, что Япония способна нейтрализовать ядерные субмарины РФ в Тихом Океане, достаоточно чтобы с уважением писать об этой стране. А их принципиальная позиция по Курилам, тоже инструмент в войне с РФ. Спасибо Японии, великой и неординарной стране.
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19.04.2022 08:21
+8
Самураям-черговий респект...
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19.04.2022 07:54
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Самураям-черговий респект...
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19.04.2022 07:54 Відповісти
Самураи очень долго собирались помочь. Видимо, чухались…
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19.04.2022 07:58 Відповісти
Японцы мудры и много нам помогают. Одно факта, что Япония способна нейтрализовать ядерные субмарины РФ в Тихом Океане, достаоточно чтобы с уважением писать об этой стране. А их принципиальная позиция по Курилам, тоже инструмент в войне с РФ. Спасибо Японии, великой и неординарной стране.
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19.04.2022 08:21 Відповісти
А нічого так, що це вже не перший вантаж від Японії.
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19.04.2022 10:16 Відповісти
Верховна Рада України має офіційно визнати суверенітет Японії над Курильськими островами - це буде відповіддю на визнання Держдурою незалежності днр-лнр.
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19.04.2022 07:57 Відповісти
Brity eti peredast ,personal uze obucen.
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19.04.2022 07:57 Відповісти
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19.04.2022 08:05 Відповісти
Важливо, щоб давали в серйозних об'ємах, а не тільки для вигляду.
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19.04.2022 08:23 Відповісти
Дякуємо.
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19.04.2022 08:34 Відповісти
Костюмы химзащиты.
Серьёзная помощь.
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19.04.2022 08:41 Відповісти
Щіра подяка народу Японії !
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19.04.2022 09:56 Відповісти
А у Японии нет часом ниндзя-дронов ?
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19.04.2022 10:34 Відповісти
 
 