Японія виділяє Україні 13 мільярдів єн допомоги
Уряд Японії надасть Україні допомогу в розмірі 13 млрд єн для фінансування першочергових потреб нашої країни.
Домовленості про це були оформлені під час засідання Кабінету Міністрів, повідомив на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на засіданні уряду оформили домовленості з урядом Японії щодо залучення допомоги в розмірі 13 млрд єн. Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни та українського народу", - сказав Шмигаль.
Окрім того, прем'єр-міністр повідомив, що днями Міністерство фінансів підписало угоду з урядом Канади щодо залучення 500 млн канадських доларів.
Топ коментарі
+6 Олег Сидоренко #450395
показати весь коментар15.04.2022 19:16
+5 Олег Розгонов
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+4 Ronald #515267
показати весь коментар15.04.2022 19:17
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Особисто ми виділяємо, скільки можемо.
Однак, Японія не якийсь там українець. Це дуже багата країна.
Для них 13 млн доларів - це як для мене 100 грн.
13,000,000,000 JPY
=
102,902,646.18 USD
USD
Плюс ота вся наволоч по дорозі буде тобі очі муляти. Фе!
日本の北部の領土は家を望んでいます！
ховайте дітей, москалі по них влупять...
саме той час коли краще перебдеть ніж недобдеть.