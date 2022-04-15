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Японія виділяє Україні 13 мільярдів єн допомоги

япония

Уряд Японії надасть Україні допомогу в розмірі 13 млрд єн для фінансування першочергових потреб нашої країни.

Домовленості про це були оформлені під час засідання Кабінету Міністрів, повідомив на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні уряду оформили домовленості з урядом Японії щодо залучення допомоги в розмірі 13 млрд єн. Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни та українського народу", - сказав Шмигаль.

Окрім того, прем'єр-міністр повідомив, що днями Міністерство фінансів підписало угоду з урядом Канади щодо залучення 500 млн канадських доларів.

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Автор: 

допомога (8341) Україна (5887) Японія (1202)


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Топ коментарі
+6
Дякуємо!
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15.04.2022 19:16
+5
Это 103 млн $
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15.04.2022 19:19
+4
у Японії Україна дуже популярна - не зелені ні разу ті японці і без вoвок в башкі.
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15.04.2022 19:17
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Это сравнительно немного, чуть меньше $13 млн.
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15.04.2022 19:15 Відповісти
разве йена не 1к100 к доллару!?
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15.04.2022 19:16 Відповісти
рахуйте хлопці....
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15.04.2022 19:19 Відповісти
Одна иена - где-то 8 центов США.
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15.04.2022 19:20 Відповісти
1 єна = 0,0079$
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15.04.2022 19:23 Відповісти
Я вибачаюся, Ви особисто скільки виділили?
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15.04.2022 19:19 Відповісти
от тут стоп. - не треба цього...
please
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15.04.2022 19:21 Відповісти
Если вопрос ко мне, то мы выделяем сколько можем. Наша семья - не одна из ведущих экономик в Мире.
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15.04.2022 19:28 Відповісти
А к кому этот вопрос, если он стоит под Вашим на абзац правее? Впервые на форумах?
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15.04.2022 19:42 Відповісти
Негарно так переводити стрілки?
Особисто ми виділяємо, скільки можемо.
Однак, Японія не якийсь там українець. Це дуже багата країна.
Для них 13 млн доларів - це як для мене 100 грн.
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15.04.2022 19:29 Відповісти
"не якийсь там українець". Больше вопросов не имею. Давай, досвиданья.
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15.04.2022 19:43 Відповісти
Это 103 млн $
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15.04.2022 19:19 Відповісти
Шось ви не правильно порахували. 1 єна = 0,0079 $. Це 102 700 000 $
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15.04.2022 19:22 Відповісти
это 102 миллиона долларов
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15.04.2022 19:24 Відповісти
JPY
13,000,000,000 JPY
=
102,902,646.18 USD
USD
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15.04.2022 19:32 Відповісти
взагалі то десь 100млн дол...
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15.04.2022 22:01 Відповісти
Дякуємо!
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15.04.2022 19:16 Відповісти
у Японії Україна дуже популярна - не зелені ні разу ті японці і без вoвок в башкі.
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15.04.2022 19:17 Відповісти
Аригато Японии, Самураям Аригато!
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15.04.2022 19:21 Відповісти
Слава Імператору!
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15.04.2022 19:21 Відповісти
Чомусь спало на думку, як гарно звучить словосполучення "українсько-японський кордон"...
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15.04.2022 19:24 Відповісти
Та ну його. Це ж стільки часу втрачати на дорогу🙄
Плюс ота вся наволоч по дорозі буде тобі очі муляти. Фе!
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15.04.2022 19:31 Відповісти
сама думка вразила!
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15.04.2022 20:15 Відповісти
102млн долларов
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15.04.2022 19:40 Відповісти
більше 100 лямів долларів, не морщіть жопу панове, і за це дякувати треба, це ***** не малі кошти!
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15.04.2022 19:48 Відповісти
💪🔱🇺🇦💙💛🇯🇵❤️
日本の北部の領土は家を望んでいます！
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15.04.2022 19:56 Відповісти
russians warship "moskva" sinks... russia planning strike back.
ховайте дітей, москалі по них влупять...
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15.04.2022 20:08 Відповісти
і ще раз - ховайте дітей - кацапня за "мацкву" накриє ракетами *** зна що...
саме той час коли краще перебдеть ніж недобдеть.
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15.04.2022 20:19 Відповісти
какие скряги. Это всего 130 лямов зеленых. Лучше бы броников на эту сумму прислали, и пикапов. Япония кстати делаетнеплохие самолеты Супер-Хорнет собственной модицифкации. Но их жаба задушит отдать хоть один.
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15.04.2022 21:45 Відповісти
Японці багато допомагали Україні ще задовго до війни.
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15.04.2022 22:57 Відповісти
 
 