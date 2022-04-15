Японія виділяє Україні 13 мільярдів єн допомоги

Уряд Японії надасть Україні допомогу в розмірі 13 млрд єн для фінансування першочергових потреб нашої країни.

Домовленості про це були оформлені під час засідання Кабінету Міністрів, повідомив на брифінгу прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні уряду оформили домовленості з урядом Японії щодо залучення допомоги в розмірі 13 млрд єн. Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни та українського народу", - сказав Шмигаль.

Окрім того, прем'єр-міністр повідомив, що днями Міністерство фінансів підписало угоду з урядом Канади щодо залучення 500 млн канадських доларів.

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