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Япония выделяет Украине 13 миллиардов иен помощи

япония

Правительство Японии предоставит Украине помощь в размере 13 млрд иен для финансирования первоочередных потребностей нашей страны.

Договоренности об этом были оформлены на заседании Кабинета Министров, сообщил на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что на днях Министерство финансов подписало соглашение с правительством Канады о привлечении 500 млн канадских долларов.

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помощь (7798) Украина (44939) Япония (1309)


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Топ комментарии
+6
Дякуємо!
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15.04.2022 19:16
+5
Это 103 млн $
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15.04.2022 19:19
+4
у Японії Україна дуже популярна - не зелені ні разу ті японці і без вoвок в башкі.
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15.04.2022 19:17
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Правила форума Совет форумчан
Это сравнительно немного, чуть меньше $13 млн.
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15.04.2022 19:15 Ответить
разве йена не 1к100 к доллару!?
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15.04.2022 19:16 Ответить
рахуйте хлопці....
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15.04.2022 19:19 Ответить
Одна иена - где-то 8 центов США.
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15.04.2022 19:20 Ответить
1 єна = 0,0079$
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15.04.2022 19:23 Ответить
Я вибачаюся, Ви особисто скільки виділили?
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15.04.2022 19:19 Ответить
от тут стоп. - не треба цього...
please
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15.04.2022 19:21 Ответить
Если вопрос ко мне, то мы выделяем сколько можем. Наша семья - не одна из ведущих экономик в Мире.
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15.04.2022 19:28 Ответить
А к кому этот вопрос, если он стоит под Вашим на абзац правее? Впервые на форумах?
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15.04.2022 19:42 Ответить
Негарно так переводити стрілки?
Особисто ми виділяємо, скільки можемо.
Однак, Японія не якийсь там українець. Це дуже багата країна.
Для них 13 млн доларів - це як для мене 100 грн.
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15.04.2022 19:29 Ответить
"не якийсь там українець". Больше вопросов не имею. Давай, досвиданья.
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15.04.2022 19:43 Ответить
Это 103 млн $
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15.04.2022 19:19 Ответить
Шось ви не правильно порахували. 1 єна = 0,0079 $. Це 102 700 000 $
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15.04.2022 19:22 Ответить
это 102 миллиона долларов
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15.04.2022 19:24 Ответить
JPY
13,000,000,000 JPY
=
102,902,646.18 USD
USD
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15.04.2022 19:32 Ответить
взагалі то десь 100млн дол...
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15.04.2022 22:01 Ответить
Дякуємо!
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15.04.2022 19:16 Ответить
у Японії Україна дуже популярна - не зелені ні разу ті японці і без вoвок в башкі.
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15.04.2022 19:17 Ответить
Аригато Японии, Самураям Аригато!
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15.04.2022 19:21 Ответить
Слава Імператору!
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15.04.2022 19:21 Ответить
Чомусь спало на думку, як гарно звучить словосполучення "українсько-японський кордон"...
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15.04.2022 19:24 Ответить
Та ну його. Це ж стільки часу втрачати на дорогу🙄
Плюс ота вся наволоч по дорозі буде тобі очі муляти. Фе!
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15.04.2022 19:31 Ответить
сама думка вразила!
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15.04.2022 20:15 Ответить
102млн долларов
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15.04.2022 19:40 Ответить
більше 100 лямів долларів, не морщіть жопу панове, і за це дякувати треба, це ***** не малі кошти!
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15.04.2022 19:48 Ответить
💪🔱🇺🇦💙💛🇯🇵❤️
日本の北部の領土は家を望んでいます！
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15.04.2022 19:56 Ответить
russians warship "moskva" sinks... russia planning strike back.
ховайте дітей, москалі по них влупять...
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15.04.2022 20:08 Ответить
і ще раз - ховайте дітей - кацапня за "мацкву" накриє ракетами *** зна що...
саме той час коли краще перебдеть ніж недобдеть.
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15.04.2022 20:19 Ответить
какие скряги. Это всего 130 лямов зеленых. Лучше бы броников на эту сумму прислали, и пикапов. Япония кстати делаетнеплохие самолеты Супер-Хорнет собственной модицифкации. Но их жаба задушит отдать хоть один.
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15.04.2022 21:45 Ответить
Японці багато допомагали Україні ще задовго до війни.
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15.04.2022 22:57 Ответить
 
 