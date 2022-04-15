Япония выделяет Украине 13 миллиардов иен помощи

Правительство Японии предоставит Украине помощь в размере 13 млрд иен для финансирования первоочередных потребностей нашей страны.

Договоренности об этом были оформлены на заседании Кабинета Министров, сообщил на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что на днях Министерство финансов подписало соглашение с правительством Канады о привлечении 500 млн канадских долларов.

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