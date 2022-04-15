Япония выделяет Украине 13 миллиардов иен помощи
Правительство Японии предоставит Украине помощь в размере 13 млрд иен для финансирования первоочередных потребностей нашей страны.
Договоренности об этом были оформлены на заседании Кабинета Министров, сообщил на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, премьер-министр сообщил, что на днях Министерство финансов подписало соглашение с правительством Канады о привлечении 500 млн канадских долларов.
Топ комментарии
+6 Олег Сидоренко #450395
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+5 Олег Розгонов
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+4 Ronald #515267
показать весь комментарий15.04.2022 19:17
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Особисто ми виділяємо, скільки можемо.
Однак, Японія не якийсь там українець. Це дуже багата країна.
Для них 13 млн доларів - це як для мене 100 грн.
13,000,000,000 JPY
=
102,902,646.18 USD
USD
Плюс ота вся наволоч по дорозі буде тобі очі муляти. Фе!
日本の北部の領土は家を望んでいます！
ховайте дітей, москалі по них влупять...
саме той час коли краще перебдеть ніж недобдеть.