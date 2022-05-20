Японія виділить 2 млн євро на захист українських АЕС

Кошти передадуть МАГАТЕ. Вони будуть скеровані на те, щоб убезпечити українські АЕС, які зазнали атаки РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Він пообіцяв надати кошти після зустрічі з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув до Японії, щоб відвідати постраждалу від цунамі атомну станцію Фукусіма.

"Атаки росії на українські ядерні об'єкти абсолютно неприпустимі. Японія найрішучішим чином засуджує ці дії", - сказав Хаясі.

Міністр зазначив, що Японія виділеним грантом у розмірі 2 млн євро профінансує відправку експертів МАГАТЕ в Україну і необхідного обладнання для українських ядерних об'єктів.

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