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Новини Війна
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Японія виділить 2 млн євро на захист українських АЕС

аес

Кошти передадуть МАГАТЕ. Вони будуть скеровані на те, щоб убезпечити українські АЕС, які зазнали атаки РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Він пообіцяв надати кошти після зустрічі з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув до Японії, щоб відвідати постраждалу від цунамі атомну станцію Фукусіма.

"Атаки росії на українські ядерні об'єкти абсолютно неприпустимі. Японія найрішучішим чином засуджує ці дії", - сказав Хаясі.

Міністр зазначив, що Японія виділеним грантом у розмірі 2 млн євро профінансує відправку експертів МАГАТЕ в Україну і необхідного обладнання для українських ядерних об'єктів.

Дивіться: Рашисти маскують обстріляні ними будівлі Запорізької АЕС, - Енергоатом. ФОТО

Автор: 

АЕС (1143) МАГАТЕ (708) допомога (8288) Японія (1197)


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20.05.2022 10:42 Відповісти
Хороші ініціативи в президента.
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20.05.2022 10:43 Відповісти
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20.05.2022 10:46 Відповісти
Не зрозумів... як Запорізьку АЕС убезпечувати, якщо вона під окупантами і касапи нею керують?
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20.05.2022 10:45 Відповісти
Обклеїти її йенами (чи баксами).
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20.05.2022 11:22 Відповісти
В «Эпицентре» продавали волонтерские бронежилеты. Компания говорит, что ее подставил поставщик.
19 мая Служба безопасности Украины заявила о раскрытии масштабной схемы хищения гуманитарной помощи, предназначенной украинским защитникам. Чиновники, по данным СБУ, пытались незаконно продать более 1000 бронежилетов более чем на 12 млн грн. Как ритейлер «Эпицентр» попал в волонтерский скандал.
Сообщения СБУ связаны с недавним скандалом с волонтерскими бронежилетами, которые продавались в магазинах «Эпицентр» Александра и Галины Герег, рассказали Forbes источники в Службе безопасности. 17 мая волонтерская организация «Львовский оборонный кластер» (ЛОК) обвинила сеть гипермаркетов в продаже гуманитарной помощи, которую ЛОК бесплатно оказывает военным. На опубликованном организацией фото видно, как в магазине Intersport (спортивные магазины, входящие в сеть «Эпицентр») продаются бронежилеты по 12 500 грн. Волонтеры обратились в СБУ.
«Эпицентр» сразу же заявил, что законно продает эти бронежилеты. Компания сообщила, что товар закуплен у поставщика - «Группы Венето». К заявлению «Эпицентр» приложил документы на товар, фотографии производства и внутренних этикеток изделия. К сообщению ритейлер добавил копию письма от директора ООО «Группа Венето», в котором сказано, что изготовление бронежилетов предприятие производит самостоятельно.

«Эти фотографии не соответствуют действительности, на них изображено не производство чехлов для бронежилетов, а пошив военных курток», - говорит Forbes Юрий Федоров, директор Харьковского завода средств индивидуальной защиты. Эта компания - одна из основателей «Львовского оборонного кластера» (ЛОК), которая производит бронежилеты и бесплатно передает их военным. По словам Федорова, даже бирка, которая изображена на фотографии, - это внутренняя этикетка, которыми обозначаются изделия ЛОК.
«Львовский оборонный кластер» никому не продает свои изделия, рассказывает Федоров. По его словам, волонтерская организация бесплатно передает бронежилеты или чехлы под них по заказу Минобороны, военных подразделений или военных администраций.

Согласно сообщению СБУ, бронежилеты, продававшиеся в «Эпицентре», должны были быть переданы на военные нужды через Черкасскую областную военную администрацию. «Однако причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов», - отмечают в СБУ. Федоров из ЛОК отказался раскрыть подробности именно об этом заказе, чтобы не помешать следствию.

В Черкасской ОВА отрицают свою причастность к коммерческой реализации бронежилетов. По словам начальника военной администрации Игоря Табурца, его ведомство получило от волонтеров тысячу тканевых чехлов для бронеплит (плитоносок), а не бронежилетов. Затем их передали на хранение коммерческому предприятию в Черкассах. Оно должно было изготовить бронеплиты для чехлов из специального металла. «Далее готовые средства защиты были переданы в подразделения ВСУ», - говорят в ОВА.
https://forbes.ua/ru/inside/v-epitsentri-prodavali-volonterski-bronezhileti-kompaniya-kazhe-shcho-ii-pidstaviv-postachalnik-shcho-vidbuvaetsya-i-do-chogo-tut-brodskiy-19052022-6106
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20.05.2022 10:45 Відповісти
Вони можуть хоч під час війни припинить крадівництво? Скільки можна! А потім деякі Зе-боти звинувачують Швеця, що той, мов бреше. І чомусь дивуються, що хтось в Сенаті не хоче за ленд-ліз голосувать.
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20.05.2022 10:53 Відповісти
Кошти передадуть МАГАТЕ

Навіщо посередники, тоді вже одразу кацапам
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20.05.2022 13:28 Відповісти
 
 