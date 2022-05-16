Рашисти маскують обстріляні ними будівлі Запорізької АЕС, - Енергоатом. ФОТО
Російські окупанти прикрили обстріляні ними ж будівлі Запорізької АЕС.
Про це у Telegram повідомляє "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
"Результати обстрілу рашистами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Вздовж всього периметра АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами.
Топ коментарі
+14 Сашка Днепр
показати весь коментар16.05.2022 00:53 Відповісти Посилання
+11 Don Bessam #359417
показати весь коментар16.05.2022 00:48 Відповісти Посилання
+6 вставай
показати весь коментар16.05.2022 00:27 Відповісти Посилання
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швыдко и бэз шкоды оточуючым..
Слід очікувати, що московія також втратить північ від міста в найближчі дні.
А потім, так само свалять назад до Рашки.
хочуть показати картинку на параша тв,
вся суть мордора: живуть в уявних картинках, а насправді жопа в болоті