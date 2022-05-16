Рашисти маскують обстріляні ними будівлі Запорізької АЕС, - Енергоатом. ФОТО

Російські окупанти прикрили обстріляні ними ж будівлі Запорізької АЕС.

Про це у Telegram повідомляє "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Результати обстрілу рашистами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Вздовж всього периметра АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами.

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