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Рашисти маскують обстріляні ними будівлі Запорізької АЕС, - Енергоатом. ФОТО

Російські окупанти прикрили обстріляні ними ж будівлі Запорізької АЕС.

Про це у Telegram повідомляє "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Результати обстрілу рашистами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Вздовж всього периметра АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами.

Також читайте: У МАГАТЕ повідомили про відновлення моніторингу ЧАЕС та намір відвідати Запорізьку АЕС

Рашисти маскують обстріляні ними будівлі Запорізької АЕС, - Енергоатом 01

Автор: 

АЕС (1161) Енергоатом (1649) Запорізька область (3782) Запорізька АЕС (1435)


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Топ коментарі
+14
Перший український підрозділ підійшов до мокшанського кордону в рамках контрнаступу на північний схід від Харкова.
Слід очікувати, що московія також втратить північ від міста в найближчі дні.
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16.05.2022 00:53 Відповісти
+11
добраніч,чудових снів...
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16.05.2022 00:48 Відповісти
+6
Кульки повітряні ще там надуйте і пітухів з лайна наліпіть для прикриття, імбецили довбані.
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16.05.2022 00:27 Відповісти
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Кульки повітряні ще там надуйте і пітухів з лайна наліпіть для прикриття, імбецили довбані.
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16.05.2022 00:27 Відповісти
Нехай ще наклеять шпалери як вони роблять у себе.
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16.05.2022 00:29 Відповісти
кацапы должны страдать на своих территориях...тут они должны просто здыхать.
швыдко и бэз шкоды оточуючым..
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16.05.2022 00:30 Відповісти
добраніч,чудових снів...
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16.05.2022 00:48 Відповісти
Перший український підрозділ підійшов до мокшанського кордону в рамках контрнаступу на північний схід від Харкова.
Слід очікувати, що московія також втратить північ від міста в найближчі дні.
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16.05.2022 00:53 Відповісти
Ну посидять як на Чорнобилі.
А потім, так само свалять назад до Рашки.
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16.05.2022 00:30 Відповісти
Що за маячня? Це ж не батарейка два дроти кинув і все, там дуже складна система і сама по собі вона не працюватиме, треба дуже багато часу щоб лише розрахувати все, потім немає там таких леп а навіть якщо їх якось побудують, що з розділу фантастики, треба ще й правильно все підїднати до єдиної мережі з тестуваннями та випробуваннями в позаштатних ситуаціях, короче ці сказочки залиште при собі
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16.05.2022 05:09 Відповісти
Ваші висновки не про ху@лостанських рукожопов анало говнетньіх.
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16.05.2022 06:30 Відповісти
Факт у тому, що ще два тижні тому було повідомлення, що заес остаточно відрізана від енергосистеми України через пошкодження останнього магістрального кабелю до Запоріжжя. Судячи з тенденцій - лінія вже ніколи не буде відремонтована, бо рашисти вмурувалися в бетон ще з Василівки. Так що рано чи пізно вони під'єднають станцію до криму. Блекауту енергоситеми намає тільки через колапс металургійної промисловості.
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16.05.2022 09:50 Відповісти
Ще раз - до чого і як вони приєднають ту аєс? Ви хоча б раз у житті натягували траси між лепами, здавали в експлуатацію нові вежі? Там за регламентом тільки фундамент має два місяці вистоятиись з три етапи, потім монтаж, знов чекати в так далі. І до чого тут металургія яка в Запоріжжі ні на день не зупинялась?
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18.05.2022 05:18 Відповісти
Ага - меньше слушай кацапских тролей. Ничего там не кинули.
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16.05.2022 08:22 Відповісти
А нащо закапувати? Щоб зомбi-вiрус не розлiтався?
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16.05.2022 01:10 Відповісти
тупість ніколи не замаскуєш,

хочуть показати картинку на параша тв,
вся суть мордора: живуть в уявних картинках, а насправді жопа в болоті
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16.05.2022 01:11 Відповісти
Пам'ятаю цей день, всю нічь дивився на це, як ці виродки стріляли, навіть стрім є: https://youtu.be/fYUT36YGOh8
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16.05.2022 01:52 Відповісти
Маскируй не маскируй . всё равно получишь . ..и дальше по тексту.
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16.05.2022 03:26 Відповісти
Кацапи ідіть на х** з України
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16.05.2022 03:41 Відповісти
Смотрите россияне, это ваш маньяк **********, убийца людей независимо от гражданства стрелял по реакторам и угрожает ядерным оружием. Радиация границ не различает.
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16.05.2022 08:21 Відповісти
Просто намагаються зменшити хабар, який будуть давати керівництву магате, що ті закрили очі на ситуацію з ЗАЕС.
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16.05.2022 09:02 Відповісти
 
 