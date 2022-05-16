Рашисты маскируют обстрелянные ими здания Запорожской АЭС, - Энергоатом. ФОТО
Российские оккупанты прикрыли обстрелянные ими же здания Запорожской АЭС.
Об этом в Telegram сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
"Результаты обстрела рашистами здания учебно-тренировочного центра атомной станции застенчиво прикрыли. Вдоль всего периметра АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения", - говорится в сообщении.
Также говорится, что сотрудникам Запорожской АЭС запрещено приходить на работу с телефонами.
Топ комментарии
+14 Сашка Днепр
показать весь комментарий16.05.2022 00:53 Ответить Ссылка
+11 Don Bessam #359417
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+6 вставай
показать весь комментарий16.05.2022 00:27 Ответить Ссылка
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швыдко и бэз шкоды оточуючым..
Слід очікувати, що московія також втратить північ від міста в найближчі дні.
А потім, так само свалять назад до Рашки.
хочуть показати картинку на параша тв,
вся суть мордора: живуть в уявних картинках, а насправді жопа в болоті