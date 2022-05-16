Рашисты маскируют обстрелянные ими здания Запорожской АЭС, - Энергоатом. ФОТО

Российские оккупанты прикрыли обстрелянные ими же здания Запорожской АЭС.

Об этом в Telegram сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Результаты обстрела рашистами здания учебно-тренировочного центра атомной станции застенчиво прикрыли. Вдоль всего периметра АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения", - говорится в сообщении.

Также говорится, что сотрудникам Запорожской АЭС запрещено приходить на работу с телефонами.

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