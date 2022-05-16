РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5486 посетителей онлайн
Новости Фото Война
11 874 21

Рашисты маскируют обстрелянные ими здания Запорожской АЭС, - Энергоатом. ФОТО

Российские оккупанты прикрыли обстрелянные ими же здания Запорожской АЭС.

Об этом в Telegram сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Результаты обстрела рашистами здания учебно-тренировочного центра атомной станции застенчиво прикрыли. Вдоль всего периметра АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения", - говорится в сообщении.

Также говорится, что сотрудникам Запорожской АЭС запрещено приходить на работу с телефонами.

Читайте: В МАГАТЭ сообщили о возобновлении мониторинга ЧАЭС и намерении посетить Запорожскую АЭС

Рашисты маскируют обстрелянные ими здания Запорожской АЭС, - Энергоатом 01

АЭС (548) Энергоатом (412) Запорожская область (3251) Запорожская АЭС (727)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Перший український підрозділ підійшов до мокшанського кордону в рамках контрнаступу на північний схід від Харкова.
Слід очікувати, що московія також втратить північ від міста в найближчі дні.
показать весь комментарий
16.05.2022 00:53 Ответить
+11
добраніч,чудових снів...
показать весь комментарий
16.05.2022 00:48 Ответить
+6
Кульки повітряні ще там надуйте і пітухів з лайна наліпіть для прикриття, імбецили довбані.
показать весь комментарий
16.05.2022 00:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кульки повітряні ще там надуйте і пітухів з лайна наліпіть для прикриття, імбецили довбані.
показать весь комментарий
16.05.2022 00:27 Ответить
Нехай ще наклеять шпалери як вони роблять у себе.
показать весь комментарий
16.05.2022 00:29 Ответить
кацапы должны страдать на своих территориях...тут они должны просто здыхать.
швыдко и бэз шкоды оточуючым..
показать весь комментарий
16.05.2022 00:30 Ответить
добраніч,чудових снів...
показать весь комментарий
16.05.2022 00:48 Ответить
Перший український підрозділ підійшов до мокшанського кордону в рамках контрнаступу на північний схід від Харкова.
Слід очікувати, що московія також втратить північ від міста в найближчі дні.
показать весь комментарий
16.05.2022 00:53 Ответить
Ну посидять як на Чорнобилі.
А потім, так само свалять назад до Рашки.
показать весь комментарий
16.05.2022 00:30 Ответить
Що за маячня? Це ж не батарейка два дроти кинув і все, там дуже складна система і сама по собі вона не працюватиме, треба дуже багато часу щоб лише розрахувати все, потім немає там таких леп а навіть якщо їх якось побудують, що з розділу фантастики, треба ще й правильно все підїднати до єдиної мережі з тестуваннями та випробуваннями в позаштатних ситуаціях, короче ці сказочки залиште при собі
показать весь комментарий
16.05.2022 05:09 Ответить
Ваші висновки не про ху@лостанських рукожопов анало говнетньіх.
показать весь комментарий
16.05.2022 06:30 Ответить
Факт у тому, що ще два тижні тому було повідомлення, що заес остаточно відрізана від енергосистеми України через пошкодження останнього магістрального кабелю до Запоріжжя. Судячи з тенденцій - лінія вже ніколи не буде відремонтована, бо рашисти вмурувалися в бетон ще з Василівки. Так що рано чи пізно вони під'єднають станцію до криму. Блекауту енергоситеми намає тільки через колапс металургійної промисловості.
показать весь комментарий
16.05.2022 09:50 Ответить
Ще раз - до чого і як вони приєднають ту аєс? Ви хоча б раз у житті натягували траси між лепами, здавали в експлуатацію нові вежі? Там за регламентом тільки фундамент має два місяці вистоятиись з три етапи, потім монтаж, знов чекати в так далі. І до чого тут металургія яка в Запоріжжі ні на день не зупинялась?
показать весь комментарий
18.05.2022 05:18 Ответить
Ага - меньше слушай кацапских тролей. Ничего там не кинули.
показать весь комментарий
16.05.2022 08:22 Ответить
А нащо закапувати? Щоб зомбi-вiрус не розлiтався?
показать весь комментарий
16.05.2022 01:10 Ответить
тупість ніколи не замаскуєш,

хочуть показати картинку на параша тв,
вся суть мордора: живуть в уявних картинках, а насправді жопа в болоті
показать весь комментарий
16.05.2022 01:11 Ответить
Пам'ятаю цей день, всю нічь дивився на це, як ці виродки стріляли, навіть стрім є: https://youtu.be/fYUT36YGOh8
показать весь комментарий
16.05.2022 01:52 Ответить
Маскируй не маскируй . всё равно получишь . ..и дальше по тексту.
показать весь комментарий
16.05.2022 03:26 Ответить
Кацапи ідіть на х** з України
показать весь комментарий
16.05.2022 03:41 Ответить
Смотрите россияне, это ваш маньяк **********, убийца людей независимо от гражданства стрелял по реакторам и угрожает ядерным оружием. Радиация границ не различает.
показать весь комментарий
16.05.2022 08:21 Ответить
Просто намагаються зменшити хабар, який будуть давати керівництву магате, що ті закрили очі на ситуацію з ЗАЕС.
показать весь комментарий
16.05.2022 09:02 Ответить
 
 