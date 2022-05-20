Япония выделит 2 млн евро в защиту украинских АЭС

Средства передадут МАГАТЭ. Они будут направлены на то, чтобы обезопасить украинские АЭС, подвергшиеся атакам РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Йосимас Хаяси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он пообещал предоставить средства после встречи с прибывшим в Японию Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы посетить пострадавшую от цунами атомную станцию ​​Фукусима.

"Атаки россии на украинские ядерные объекты совершенно недопустимы. Япония решительным образом осуждает эти действия", - сказал Хаяси.

Министр отметил, что Япония выделенным грантом в размере 2 млн. евро профинансирует отправку экспертов МАГАТЭ в Украину и необходимого оборудования для украинских ядерных объектов.

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