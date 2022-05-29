Оккупанты назначили "директором" херсонского театра охранника заведения Шелудько

В Херсоне оккупационные власти назначили "управлять" театром охранника заведения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале сообщает Суспільне Херсон.

"Российские военные и оккупационные власти назначили "нового" директора Херсонского областного музыкально-драматического театра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "директором" стал работник заведения – охранник Валерий Шелудько.

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