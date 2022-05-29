Оккупанты назначили "директором" херсонского театра охранника заведения Шелудько
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В Херсоне оккупационные власти назначили "управлять" театром охранника заведения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграм-канале сообщает Суспільне Херсон.
"Российские военные и оккупационные власти назначили "нового" директора Херсонского областного музыкально-драматического театра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "директором" стал работник заведения – охранник Валерий Шелудько.
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"а после от прораба до министра до растёш"
усьо по плану.
Ну прям как наш прыпыздэнт.😀
(якщо за ці роки не помер від цирозу печінки та брунькової недостатності)