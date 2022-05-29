Окупанти призначили "директором" херсонського театру охоронця закладу Шелудька

У Херсоні окупаційна влада призначила "керувати" театром охоронця закладу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграм-каналі повідомляє Суспільне Херсон.

"Російські військові і окупаційна влада призначили "нового" директора Херсонського обласного музично-драматичного театру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "директором" став працівник закладу - охоронець Валерій Шелудько.

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