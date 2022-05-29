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Окупанти призначили "директором" херсонського театру охоронця закладу Шелудька

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

театр,херсон,шелудько

У Херсоні окупаційна влада призначила "керувати" театром охоронця закладу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграм-каналі повідомляє Суспільне Херсон.

"Російські військові і окупаційна влада призначили "нового" директора Херсонського обласного музично-драматичного театру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "директором" став працівник закладу - охоронець Валерій Шелудько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали гендиректора Херсонського драмтеатру Книгу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
по фото видно же - талантливый режиссер, задвинутый на задний план националистическим дискурсом в театральном мире Херсона.
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29.05.2022 12:49
+12
І не смійтеся . Це в Україні він був Шелудько , а зараз - Шелудивый .
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29.05.2022 12:42
+11
А уборщику областной больницы когда главврачом назначат?
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29.05.2022 12:58
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Сьогодні 8й день як бійці азов сталі в россійскому полоні.
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29.05.2022 12:36 Відповісти
Дак вони там до кінця війни... Як мінімум
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29.05.2022 12:39 Відповісти
НАШИ людишки млять пардон за киатйский кого еще кацапы такие же охраники могли поставить в театре диреткором если страной управляет носильщик чумаданов и водитель такси...
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29.05.2022 12:41 Відповісти
І не смійтеся . Це в Україні він був Шелудько , а зараз - Шелудивый .
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29.05.2022 12:42 Відповісти
Цілком відповідає свому прізвищ
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29.05.2022 12:56 Відповісти
Це ж який зліт кар'єри
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29.05.2022 13:14 Відповісти
От жеж щаз театр расцветет. Станиславский ***)))
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29.05.2022 12:45 Відповісти
по фото видно же - талантливый режиссер, задвинутый на задний план националистическим дискурсом в театральном мире Херсона.
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29.05.2022 12:49 Відповісти
классика жанра, только херсонского пошиба
"а после от прораба до министра до растёш"
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29.05.2022 12:55 Відповісти
Ат Мацкви Да самих Да акраи
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29.05.2022 12:58 Відповісти
У нас в городе главным архитектором стал дворник , таки это не только в Херсоне
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29.05.2022 13:47 Відповісти
А уборщику областной больницы когда главврачом назначат?
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29.05.2022 12:58 Відповісти
поздно - уже назначен главой горздрава, так что вакансия главврача пока свободна.
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29.05.2022 13:16 Відповісти
Уборщица занята.Она Офелию в "Гамлете" играет.Это утром.А вечером Джульету.
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29.05.2022 14:36 Відповісти
А бабу його - в провідні актриси. Кузена - в завліти.
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29.05.2022 13:01 Відповісти
ну так буба же обещал достойным социальный лифт..
усьо по плану.
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29.05.2022 13:01 Відповісти
Та это, скорее даже, катапульта..
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29.05.2022 13:05 Відповісти
Ха..Я не побоюсь этого слова-социальная пушка.Сегодня ты ходишь по ночам вокруг театра с колотушкой,а завтра ты этот театр возглавляешь и ставишь в нем "Гамлета".А сам в этой постановке играешь Йорика.
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29.05.2022 14:29 Відповісти
Який карколомний кар"єний ліфт імені Моторили !
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29.05.2022 13:01 Відповісти
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29.05.2022 13:03 Відповісти
А что такое? В понимании кацапни это мощный культуровед.
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29.05.2022 13:04 Відповісти
Ну дык ить... Культурный мужик! В театру кажинный день бывал, едрена вошь!
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29.05.2022 14:19 Відповісти
Это потому что дворник сбежал наверное,я слышал там дворники авторитетные
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29.05.2022 13:09 Відповісти
Э , это у нас в городе дворники главными архитекторами становятся ,а преподаватели ПТУ мэрами
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29.05.2022 13:51 Відповісти
Вам грех жаловаться.В одном городе Верещук мером была-вот где беда.
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29.05.2022 14:33 Відповісти
Якщо країною керує клоун, то чому б театром не керувати охоронцю.
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29.05.2022 13:10 Відповісти
"Свати", 137 серія спільно від зелених та окупаційних.
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29.05.2022 13:16 Відповісти
Теперь выход на сцену строго по пропускам и через рамку металлоискателя!
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29.05.2022 13:23 Відповісти
все-таки охоронця,а не прибиральницю...
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29.05.2022 13:25 Відповісти
Це дуже, чудово, будет, ім вистави из пляшок , показувати
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29.05.2022 13:33 Відповісти
Кадровий голод
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29.05.2022 13:36 Відповісти
в Україні президентом назначили туповатого коміка з Кварталу.Я не знаю що гірше
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29.05.2022 13:43 Відповісти
Назначили (выбрали) 73% электората, абы не было вайны
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29.05.2022 13:59 Відповісти
Мудрое назначение от самого мудрого Сальдо. Зачем театру нужен образованный директор в оккупированном Херсоне, если театр не будет работать? Поэтому директором стал сторож - основная функция этого директора - охранять периметр и смотреть за замками на дверях.
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29.05.2022 13:56 Відповісти
помню, помню
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29.05.2022 13:59 Відповісти
Да вы поглядите на евойное лицо! Гамле́т! Шекспирище глубинное! Йорик из народа, ёптель-тёптель! А его фашисты киевские репрессировали в сторожа - челюсть у него, понимаешь, русскоязычная! Вы подождите, ща он из запоя выйдет, чертей расшугает - и такое Отелло на сцене ******, шо держите меня семеро!..
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29.05.2022 14:03 Відповісти
Нашли что обсуждать /на такое просто жаль времени/
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29.05.2022 14:20 Відповісти
Стєсняюсь спрасіть, а ето Швондєр ілі сам Шаріков ?
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29.05.2022 14:37 Відповісти
Видно вумный,талантливый,культурный.
Ну прям как наш прыпыздэнт.😀
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29.05.2022 14:48 Відповісти
А ось йому і актор! Яка експресія, які емоції!
(якщо за ці роки не помер від цирозу печінки та брунькової недостатності)
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29.05.2022 14:53 Відповісти
оно же
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29.05.2022 17:10 Відповісти
Дарма жартуєте. В окупованому місті не до вистав. А цей "фахівець" хоча би театр продовжить охороняти, щоб не розікрали вщент.
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29.05.2022 20:12 Відповісти
 
 