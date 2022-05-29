Окупанти призначили "директором" херсонського театру охоронця закладу Шелудька
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У Херсоні окупаційна влада призначила "керувати" театром охоронця закладу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграм-каналі повідомляє Суспільне Херсон.
"Російські військові і окупаційна влада призначили "нового" директора Херсонського обласного музично-драматичного театру", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "директором" став працівник закладу - охоронець Валерій Шелудько.
Топ коментарі
+18 Urs
показати весь коментар29.05.2022 12:49
+12 Влеррий
показати весь коментар29.05.2022 12:42
+11 Сергей Гусаченко fe44ea74
показати весь коментар29.05.2022 12:58
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"а после от прораба до министра до растёш"
усьо по плану.
Ну прям как наш прыпыздэнт.😀
(якщо за ці роки не помер від цирозу печінки та брунькової недостатності)