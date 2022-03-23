УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16025 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 939 3
викрадення (772) театр (125) Херсонщина (4252)

Окупанти викрали гендиректора Херсонського драмтеатру Книгу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські агресори викрали гендиректора Херсонського облмуздрамтеатру, президента міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії", голову Євразійської театральної асоціації Олександра Книгу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

"Десь пів години тому був заарештований Олександр Книга, директор нашого драматичного херсонського театру", – сказав Рищук.

Як зазначив Рищук, Олександр Книга – мешканець Олешок, російські агресори вивезли його у невідомому напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти викрали депутатку міськради Токмака Плаксіну

За словами Рищука, російські агресори забирають все більше і більше людей. Міський голова також підкреслив, що якщо заберуть і його, то паніки не має бути у місті, бо всі служби працюють, все відпрацьовано.

Окупанти викрали гендиректора Херсонського драмтеатру Книгу 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять будут требовать обменять на десяток срочников и наши властьимущие дебилы согласятся
показати весь коментар
23.03.2022 13:15 Відповісти
капитан Артем Дмитриев Омск
Ликвидирован
показати весь коментар
23.03.2022 13:23 Відповісти
Цей Книга - відомий ватник. Завжди був проросійський. Для прикладу: під час майдану він надав свій театр у розпорядження тітушок і антимайданівців.
показати весь коментар
23.03.2022 15:19 Відповісти
 
 