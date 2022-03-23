Окупанти викрали гендиректора Херсонського драмтеатру Книгу

Російські агресори викрали гендиректора Херсонського облмуздрамтеатру, президента міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії", голову Євразійської театральної асоціації Олександра Книгу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

"Десь пів години тому був заарештований Олександр Книга, директор нашого драматичного херсонського театру", – сказав Рищук.

Як зазначив Рищук, Олександр Книга – мешканець Олешок, російські агресори вивезли його у невідомому напрямку.

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За словами Рищука, російські агресори забирають все більше і більше людей. Міський голова також підкреслив, що якщо заберуть і його, то паніки не має бути у місті, бо всі служби працюють, все відпрацьовано.