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Оккупанты похитили гендиректора Херсонского драмтеатра Книгу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские агрессоры похитили гендиректора Херсонского облмуздрамтеатра, президента международного театрального фестиваля "Мельпомена Таврии", главу Евразийской театральной ассоциации Александра Книгу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении сообщил Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

"Где-то полчаса назад был арестован Александр Книга, директор нашего драматического херсонского театра", – сказал Рыщук.

Как отметил Рыщук, Александр Книга – житель Олешек, российские агрессоры вывезли его в неизвестном направлении.

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По словам Рыщука, российские агрессоры уносят все больше и больше людей. Мэр также подчеркнул, что если заберут и его, то паники не должно быть в городе, потому что все службы работают, все отработано.

Оккупанты похитили гендиректора Херсонского драмтеатра Книгу 01
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Опять будут требовать обменять на десяток срочников и наши властьимущие дебилы согласятся
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23.03.2022 13:15 Ответить
капитан Артем Дмитриев Омск
Ликвидирован
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23.03.2022 13:23 Ответить
Цей Книга - відомий ватник. Завжди був проросійський. Для прикладу: під час майдану він надав свій театр у розпорядження тітушок і антимайданівців.
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23.03.2022 15:19 Ответить
 
 