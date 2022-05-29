Россия является долгосрочной угрозой безопасности Литвы, - министр обороны Анушаускас
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Путинское вторжение в Украину не изменило оборонную политику Литвы. Оно просто доказало, что страна двигается в правильном направлении.
Об этом заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
По словам Министра, работает глобальная оборонная стратегия, основанная на национальной и коллективной обороне и привлекает все гражданские институты и общество.
Анушаускас назвал мероприятия, которые помогут лучше подготовиться к обороне страны. Во-первых, увеличение расходов на оборону. С 2014 г. Литва достигла значительного прогресса в финансировании обороны, при этом оборонный бюджет составляет 2% ВВП. В текущем году расходы на оборону выросли до 2,5% от ВВП.
Говоря о Вооруженных Силах Литвы, министр отметил, что уровень боеспособности сил также повысился – некоторые части могут начать действовать уже через несколько часов. Также усилена военная подготовка, планируется увеличить количество призывников.
"Украина задерживает российских агрессоров. Но мы не можем забывать уроки истории. Россия является долгосрочной угрозой нашей безопасности. Будущий саммит НАТО в Мадриде в июне станет хорошей возможностью показать, что мы готовы меняться и адаптироваться к новой реальности. Россия хотела бы, чтобы мы были" разделены, но именно наше единство должно стать сильнейшим оружием", - сказал Анушаускас.
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Ответил 4 часа назад
Не говоря уже о том, что поддавшись путинскому блефу, он мог бы сказать, что он волен скупить все те страны НАТО, которыми раньше владела Россия. Такие диктаторы, как Путин, никогда не остановятся, пока их не остановят.
Нет. Но он определенно хочет, чтобы все на Западе так думали. Это теория дипломатии безумца Никсона.
Он блефует. И вы также думаете, что он блефует. Просто попробуйте это мысленное упражнение: Путин говорит Байдену: «Дай мне Аляску, или я взорву ее».
Люди готовы обменять чужую землю на мир. Никогда не свою.
Если вы не готовы отдать часть своей страны, чтобы умилостивить Путина, то вы не серьезно относитесь к такой сделке.
не дай Господь касаби нападуть на прибалтику або польщу - німчура і жабоїди НІЧОГО НЕ ЗРОБЛЯТЬ-БУДУТЬ ЗВОНИТИ ПУТЛЕРУ-ВИСЛОВЛЮВАТИ СТУРБОВАНІСТЬ І ЗАЙМАТИСЯ ОНАНІЗМОМ ПРИЛЮДНО!!! І ТІЛЬКИ бРИТАНІЯ І АМЕРИКА ВПРЯЖУТЬСЯ .. от такі пироги