Росія є довгостроковою загрозою безпеці Литви, - міністр оборони Анушаускас
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Путінське вторгнення в Україну не змінило оборонну політику Литви. Воно просто довело, що країна рухається у правильному напрямку.
Про це заявив очільник Міноборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
За словами міністра, працює глобальна оборонна стратегія, заснована на національній та колективній обороні та залучає всі громадянські інститути та суспільство.
Анушаускас назвав заходи, які допоможуть ще краще підготуватися до оборони країни. По-перше, збільшення видатків на оборону. З 2014 року Литва досягла значного прогресу у фінансуванні оборони, при цьому оборонний бюджет становить 2% ВВП. Цього року витрати на оборону зросли до 2,5% від ВВП.
Говорячи про Збройні Сили Литви, міністр зазначив, що рівень боєздатності сил також підвищився – деякі частини можуть почати діяти вже за кілька годин. Також посилено військову підготовку, планується збільшити кількість призовників.
"Україна затримує російських агресорів. Але ми не можемо забувати уроки історії. Росія є довгостроковою загрозою нашій безпеці. Майбутній саміт НАТО в Мадриді в червні стане гарною можливістю показати, що ми готові змінюватися і адаптуватися до нової реальності. Росія хотіла б, щоб ми були розділені, але саме наша єдність має стати найсильнішою зброєю", - сказав Анушаускас.
Будь ласка, зачекайте...
Ответил 4 часа назад
Не говоря уже о том, что поддавшись путинскому блефу, он мог бы сказать, что он волен скупить все те страны НАТО, которыми раньше владела Россия. Такие диктаторы, как Путин, никогда не остановятся, пока их не остановят.
Нет. Но он определенно хочет, чтобы все на Западе так думали. Это теория дипломатии безумца Никсона.
Он блефует. И вы также думаете, что он блефует. Просто попробуйте это мысленное упражнение: Путин говорит Байдену: «Дай мне Аляску, или я взорву ее».
Люди готовы обменять чужую землю на мир. Никогда не свою.
Если вы не готовы отдать часть своей страны, чтобы умилостивить Путина, то вы не серьезно относитесь к такой сделке.
не дай Господь касаби нападуть на прибалтику або польщу - німчура і жабоїди НІЧОГО НЕ ЗРОБЛЯТЬ-БУДУТЬ ЗВОНИТИ ПУТЛЕРУ-ВИСЛОВЛЮВАТИ СТУРБОВАНІСТЬ І ЗАЙМАТИСЯ ОНАНІЗМОМ ПРИЛЮДНО!!! І ТІЛЬКИ бРИТАНІЯ І АМЕРИКА ВПРЯЖУТЬСЯ .. от такі пироги