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Колобранты анонсируют туристический сезон в оккупированном Геническе, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генічеськ

Во временно захваченном россиянами Геническе Херсонской области самопровозглашенная "власть" готовится провести туристический сезон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой.

"В оккупированном Геническе самопровозглашенная "власть" под дулами автоматов готовится провести туристический сезон!"

Вооруженные российские военнослужащие ворвались в частные базы отдыха "Білий Лебідь" и "Arabatka.club" в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке. Оккупанты запретили местным охранникам впускать в базы людей, угрожая тем, что "уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью".

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Сами рашисты в военной форме выставляют на своих страницах в социальных сетях посты о том, как они греются под солнцем на берегу Азовского моря.

Арабатская Стрелка граничит с оккупированным Крымским полуостровом, используемым агрессором как военная база для нападения на материковую часть Украины", - напомнила она.

Уполномоченная напомнила об угрозах, выпущенные из оккупированного Крыма ракеты, а также истребители и вертолеты будут подвергать "отдыхающих" опасности.

"Своими действиями РФ грубо нарушает Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Европейскую конвенцию по правам человека.

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Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине", - резюмировала Денисова.
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Топ комментарии
+11

все ихтамнет мне на концерт до кабздону
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29.05.2022 13:47
+11
За буйки не заплывать
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29.05.2022 14:12
+9
...по прибутті на курорт, усім туристам безкоштовно будуть видавати:
Кирзачи

Шинель

Гвинтівку Мосіна з п'ятьма набоями

Саперну лопатку

Жменю соняшникової насіння

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29.05.2022 13:55
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все ихтамнет мне на концерт до кабздону
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29.05.2022 13:47 Ответить
Та який дебіл туди поїде?! А як прилетить "нежданчик"?
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29.05.2022 13:47 Ответить
в Одессе почти каждый день прилеты, так что теперь не загорать и не купаться?
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29.05.2022 13:58 Ответить
пляжи разминировали?
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29.05.2022 14:04 Ответить
В Одессе пляжи забронированы. Не мели бреда
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29.05.2022 14:19 Ответить
буряты, якуты, тувинцы, тунгусы, коряки, чукчи, эвенки, ханты, манты и другие членистоногие
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29.05.2022 14:14 Ответить
на Азове паслось четыре области Донецк, Луганск, Запорожье и Днепр, сейчас две с половиной будет...
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29.05.2022 14:23 Ответить
Велком Чернобаевка
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29.05.2022 13:51 Ответить
...по прибутті на курорт, усім туристам безкоштовно будуть видавати:
Кирзачи

Шинель

Гвинтівку Мосіна з п'ятьма набоями

Саперну лопатку

Жменю соняшникової насіння

показать весь комментарий
29.05.2022 13:55 Ответить
У кого как, а у меня ощущение, что проснулся в какой-то третей реальности и никак не отпускает с 24 февраля и это 21 век, где ежечасно воюют сирены, обстреливают города стирая с лица земли сёла, погибают солдаты, дети, женщины, молодёжь, старики которые 77 лет сделали мир. Запад смотрит на все эти ужасы и насмехается над жертвами развязанной путинской ордой войну. Вместо того, чтобы сплотится и покарать зло, они отстраняются в помощи ради шкурного своего интереса. Украина видит такой инфантилизм запада и лезет туда, зачем ? Есть же страны лояльные, если не сказать большего, - партнёры, вот с ними и нужно объединяться.
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29.05.2022 13:59 Ответить
Оно и понятно почему ты узнал о войне только 24 февраля... Для тебя это стало шоком... А до этого ВОСЕМЬ лет войны, в ТВОЕЙ стране, тебе было пофиг... Ну как? Хоть поржал??? А теперь ты удивляешься почему остальному миру на тебя пофиг?) Серьезно??? Если тебе на себя было пох, то с чего ты взял, что другим это нужнее???
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29.05.2022 14:10 Ответить
захід не насміхається над жертвами.
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29.05.2022 14:13 Ответить
НА СНІДАНОК-ЖАРЕНИЙ БУРЯТ
НА ОБІД СУП ТРІТАТУЙ/ПО КРАЯХ КАРТОПЛЯ-В СЕРЕДИНІ КУЙ/
НА ВЕЧЕРЮ ЧЕЧЕНСКЕ БЛЮДО ПОВНА СРАЧИНА
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29.05.2022 13:59 Ответить
А кто им это позволил? Если говорят что за год знали что будет нападение, а за 2 дня разведка сообщила точную дату и время, почему все мосты с Крыма не были подорваны ещё 23 числа??
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29.05.2022 14:00 Ответить
СПИТАЙ НАЙВЕЛИЧНОШОГО ЛІДЕРА ********** найгеніальнішого з препіздентів
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29.05.2022 14:06 Ответить
https://youtu.be/r3kntO23a8U
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29.05.2022 14:23 Ответить
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29.05.2022 14:08 Ответить
За буйки не заплывать
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29.05.2022 14:12 Ответить
Кацапка Денисова подвязалась рекламным агентом...
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29.05.2022 14:11 Ответить
А хто такі колобранти?
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29.05.2022 14:13 Ответить
Це те,кому нравится другая страна по телевизору,но ехать они туда не хотят.
Вот твоя деревня могла бы к Америке
присоединится.
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29.05.2022 14:42 Ответить
Коллаборант это извращенец, который смотрит как имеют его жену.
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29.05.2022 15:51 Ответить
Жаль,что мы по нашим людям не стреляем,а только пенсии,пособия им выплачиваем. Пусть веселятся.
Посыл понятен-чем быстрее ты избавишься от ВСУ ,тем быстрее хорошо заживешь. И 3 пенсии будешь получать:Украина,Рацея,Нар.Республика.
Укр.загранпаспорт для поездок в ЕС
прилагается.
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29.05.2022 14:40 Ответить
А мы потянем это всё платить? Надо было не голосовать за такое заботливое о сепарах правительство.
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29.05.2022 17:26 Ответить
та мы аж полетим туда, но не все, пока только снаряды
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29.05.2022 16:33 Ответить
Ахах в Криму також організовували
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29.05.2022 18:23 Ответить
 
 