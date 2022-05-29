Колаборанти анонсують туристичний сезон в окупованому Генічеську, - Денісова

У тимчасово захопленому росіянами Генічеську Херсонської області самопроголошена "влада" готується провести туристичний сезон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової.

"В окупованому Генічеську самопроголошена "влада" під дулами автоматів готується провести туристичний сезон!

Озброєні російські військовослужбовці вдерлися до приватних баз відпочинку "Білий Лебідь" та "Arabatka.club" в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці. Окупанти заборонили місцевим охоронцям впускати до баз людей, погрожуючи тим, що "вже найближчим часом ці території стануть російською власністю".

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Самі рашисти у військовій формі виставляють на своїх сторінках у соціальних мережах пости про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря.

Арабатська Стрілка межує з окупованим Кримським півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову частину України", - нагадала вона.

Уповноважена нагадала про загрози, що випущені з окупованого Криму ракети, а також винищувачі та гелікоптери наражатимуть "відпочивальників" на небезпеку.

"Своїми діями рф грубо порушує Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини.

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Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - резюмувала Денісова.