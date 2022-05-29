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Колаборанти анонсують туристичний сезон в окупованому Генічеську, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генічеськ

У тимчасово захопленому росіянами Генічеську Херсонської області самопроголошена "влада" готується провести туристичний сезон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової.

"В окупованому Генічеську самопроголошена "влада" під дулами автоматів готується провести туристичний сезон!

Озброєні російські військовослужбовці вдерлися до приватних баз відпочинку "Білий Лебідь" та "Arabatka.club" в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці. Окупанти заборонили місцевим охоронцям впускати до баз людей, погрожуючи тим, що "вже найближчим часом ці території стануть російською власністю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Генічеську місцеві школи змушують переходити на навчання за російською програмою, - облрада

Самі рашисти у військовій формі виставляють на своїх сторінках у соціальних мережах пости про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря.

Арабатська Стрілка межує з окупованим Кримським півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову частину України", - нагадала вона.

Уповноважена нагадала про загрози, що випущені з окупованого Криму ракети, а також винищувачі та гелікоптери наражатимуть "відпочивальників" на небезпеку.

"Своїми діями рф грубо порушує Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини.

Також читайте: Окупанти призначили "директором" херсонського театру охоронця закладу Шелудька

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - резюмувала Денісова.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11

все ихтамнет мне на концерт до кабздону
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29.05.2022 13:47
+11
За буйки не заплывать
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29.05.2022 14:12
+9
...по прибутті на курорт, усім туристам безкоштовно будуть видавати:
Кирзачи

Шинель

Гвинтівку Мосіна з п'ятьма набоями

Саперну лопатку

Жменю соняшникової насіння

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29.05.2022 13:55
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все ихтамнет мне на концерт до кабздону
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29.05.2022 13:47 Відповісти
Та який дебіл туди поїде?! А як прилетить "нежданчик"?
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29.05.2022 13:47 Відповісти
в Одессе почти каждый день прилеты, так что теперь не загорать и не купаться?
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29.05.2022 13:58 Відповісти
пляжи разминировали?
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29.05.2022 14:04 Відповісти
В Одессе пляжи забронированы. Не мели бреда
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29.05.2022 14:19 Відповісти
буряты, якуты, тувинцы, тунгусы, коряки, чукчи, эвенки, ханты, манты и другие членистоногие
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29.05.2022 14:14 Відповісти
на Азове паслось четыре области Донецк, Луганск, Запорожье и Днепр, сейчас две с половиной будет...
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29.05.2022 14:23 Відповісти
Велком Чернобаевка
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29.05.2022 13:51 Відповісти
...по прибутті на курорт, усім туристам безкоштовно будуть видавати:
Кирзачи

Шинель

Гвинтівку Мосіна з п'ятьма набоями

Саперну лопатку

Жменю соняшникової насіння

показати весь коментар
29.05.2022 13:55 Відповісти
У кого как, а у меня ощущение, что проснулся в какой-то третей реальности и никак не отпускает с 24 февраля и это 21 век, где ежечасно воюют сирены, обстреливают города стирая с лица земли сёла, погибают солдаты, дети, женщины, молодёжь, старики которые 77 лет сделали мир. Запад смотрит на все эти ужасы и насмехается над жертвами развязанной путинской ордой войну. Вместо того, чтобы сплотится и покарать зло, они отстраняются в помощи ради шкурного своего интереса. Украина видит такой инфантилизм запада и лезет туда, зачем ? Есть же страны лояльные, если не сказать большего, - партнёры, вот с ними и нужно объединяться.
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29.05.2022 13:59 Відповісти
Оно и понятно почему ты узнал о войне только 24 февраля... Для тебя это стало шоком... А до этого ВОСЕМЬ лет войны, в ТВОЕЙ стране, тебе было пофиг... Ну как? Хоть поржал??? А теперь ты удивляешься почему остальному миру на тебя пофиг?) Серьезно??? Если тебе на себя было пох, то с чего ты взял, что другим это нужнее???
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29.05.2022 14:10 Відповісти
захід не насміхається над жертвами.
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29.05.2022 14:13 Відповісти
НА СНІДАНОК-ЖАРЕНИЙ БУРЯТ
НА ОБІД СУП ТРІТАТУЙ/ПО КРАЯХ КАРТОПЛЯ-В СЕРЕДИНІ КУЙ/
НА ВЕЧЕРЮ ЧЕЧЕНСКЕ БЛЮДО ПОВНА СРАЧИНА
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29.05.2022 13:59 Відповісти
А кто им это позволил? Если говорят что за год знали что будет нападение, а за 2 дня разведка сообщила точную дату и время, почему все мосты с Крыма не были подорваны ещё 23 числа??
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29.05.2022 14:00 Відповісти
СПИТАЙ НАЙВЕЛИЧНОШОГО ЛІДЕРА ********** найгеніальнішого з препіздентів
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29.05.2022 14:06 Відповісти
https://youtu.be/r3kntO23a8U
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29.05.2022 14:23 Відповісти
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29.05.2022 14:08 Відповісти
За буйки не заплывать
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29.05.2022 14:12 Відповісти
Кацапка Денисова подвязалась рекламным агентом...
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29.05.2022 14:11 Відповісти
А хто такі колобранти?
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29.05.2022 14:13 Відповісти
Це те,кому нравится другая страна по телевизору,но ехать они туда не хотят.
Вот твоя деревня могла бы к Америке
присоединится.
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29.05.2022 14:42 Відповісти
Коллаборант это извращенец, который смотрит как имеют его жену.
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29.05.2022 15:51 Відповісти
Жаль,что мы по нашим людям не стреляем,а только пенсии,пособия им выплачиваем. Пусть веселятся.
Посыл понятен-чем быстрее ты избавишься от ВСУ ,тем быстрее хорошо заживешь. И 3 пенсии будешь получать:Украина,Рацея,Нар.Республика.
Укр.загранпаспорт для поездок в ЕС
прилагается.
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29.05.2022 14:40 Відповісти
А мы потянем это всё платить? Надо было не голосовать за такое заботливое о сепарах правительство.
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29.05.2022 17:26 Відповісти
та мы аж полетим туда, но не все, пока только снаряды
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29.05.2022 16:33 Відповісти
Ахах в Криму також організовували
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29.05.2022 18:23 Відповісти
 
 