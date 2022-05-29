РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5829 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 967 10
война (46566) оккупация (9497) провокация (1443) Черное море (1330) мореплавание (27)

В Черном море враг готовит провокации с использованием украинских судов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

катер,гюрза

Россияне собираются использовать для провокаций захваченный в порту оккупированного Бердянском украинский катер типа "Гюрза-М".

Об этом предупреждает Ассоциация реинтеграции Крыма, передает Цензор.НЕТ.

В Ассоциации рассказали, что агрессор перевел на Черное море захваченный в порту Бердянске артиллерийский катер украинских Военно-Морских Сил типа "Гюрза-М". И может использовать радиоаппаратуру катера для распространения на частотах мореплавателей фейковых "сообщений".

Катер могут использовать для провокаций против провокаций против торговых судов третьих стран для создания инцидента с жертвами или загрязнением морской среды, чтобы обвинить в этом Украину, говорят в Ассоциации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области артиллерия уничтожила технику оккупантов спрятанную в фермерском ангаре. ВИДЕО

"Также оккупанты могут организовать нападение якобы "украинского" катера на вспомогательные военно-морские или специальные суда Болгарии, Грузии, Румынии или Турции или даже обстрел из него прибрежных гражданских объектов критической инфраструктуры Болгарии или Румынии", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Його на Азовське море завезли на трейлері. А чому він дістався кацапні? Можна було евакуювати або як "Сагайдачного"?
показать весь комментарий
29.05.2022 15:42 Ответить
так рф контролює азов та керченську протоку..
показать весь комментарий
29.05.2022 15:58 Ответить
Його на Азовське море завезли не через Керченську протоку, а по суходолу. Так саме могли й вивезти або затопити, але ж цим потрібно було зайнятися комусь...по факту ж здали бойову одиницю геть без бою.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:03 Ответить
От мені цікаво, як ці катери типа Гюрза- М потрапили до орків? Не було цілей для атаки 24-25 лютого?
В Мелітополі п'ятеро беззбройних людей вийшли сьогодні на мітінг "Мелітополь - це Україна".
А там катери з озброєнням потрапили в рукі орків! Як?
показать весь комментарий
29.05.2022 16:07 Ответить
Як,як спитайте в зелених идіотів,як оки пройшли таврійський перешиек,як здали катери,
як попередили вагнерівців і так далее.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:38 Ответить
Типу всі такі ідіоти і не бачать, що українські кораблі не можуть вийти в море вони живуть в 1939 році, думають що інфу тільки по фото чи з їх слів отримують.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:06 Ответить
Вота для чё делали жистяные дритьдноуты, шоп мардва правакации делала, вотана чё.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:23 Ответить
А шо морячки наші? Не здогадались втікаючи спалити?
показать весь комментарий
29.05.2022 18:23 Ответить
Протикорабельна система «асфальт» характеристики невідомі (засекречено) але коштує шалені гроші, розроблено КБ «Зе», головний конструктор баба Беня.
показать весь комментарий
29.05.2022 19:38 Ответить
 
 