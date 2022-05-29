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Эрдоган собирается звонить Зеленскому и Путину в понедельник
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На завтра, понедельник, 30 мая, запланированы телефонные разговоры президента Турции Реджепа Эрдогана со своим украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украину".
"В наших сердцах есть надежда, что эта война между Россией и Украиной завершится миром как можно скорее, но кажется, что с каждым днем эта ситуация более ухудшается. В понедельник проведу телефонный разговор с украинской и российской стороной. Мы будем продолжать поощрять стороны использовать каналы диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган.
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пазвони мне ердоганчик
можешь в рельсу пазвонить
и потом налить стканчик
ну як? не Шевченко звичайно -але мені подобається
Туреччина, доречи, визискує курдів весь час, як росія визискувала українців і називала українців терористами. Так само Туреччина ставиться до курдів. То як там в Туреччині - все добре з правами людини?
І я не здивуюся, якщо ху"ло пообіцяло Ердоганові якісь спеціальні умови щодо використання окупованих територій України.
Та й з Байрактарами не сильно помітно, щоби Туреччина нам їх продавала. Бо інакше сводки з фронтів виглядали б вже зовсім по іншому, і кількість спаленої щодоби касапської техніки просто зашкалювала б. Але про це якось сором'язливо мовчать. Просто пригадайте нещодавню спецоперацію Азербайджану з відновлення своєї територіальної цілісності. Проте гуляє лист Єрмака Залужному не викоистовувати Байрактари аж занадто, особливо в зонах, де їх можуть касапи збити, бо, мовляв, "Ердоган розстроїться".