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Ердоган збирається дзвонити Зеленському та Путіну в понеділок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган

На завтра, понеділок, 30 травня заплановані телефонні розмови президента Туреччини Реджепа Ердогана зі своїм українським та російським колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

"У наших серцях є надія, що ця війна між Росією та Україною завершиться миром якомога швидше, але здається, що з кожним днем ця ситуація більш погіршується. ​​У понеділок матиму телефонну розмову з українською та російською стороною. Ми продовжуватимемо заохочувати сторони використовувати канали діалогу та дипломатії", - сказав Ердоган.

Читайте: Туреччина очікує встановлення "справедливого миру" між Росією та Україною, - Ердоган

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Займись своїми проблемами.
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29.05.2022 15:49
+17
Його Макрон не покусав часом? Щось останнім часом сильно телефон полюбив
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29.05.2022 15:49
+12
Ердогану срочно нужна победа, трон шатается, выборы на носу. Такой себе "умный лукашенко" западного разлива)
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29.05.2022 15:54
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Займись своїми проблемами.
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29.05.2022 15:49 Відповісти
Це й його проблема теж - туристи не їдуть, фрукти-овочі не купляють і т.і.
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29.05.2022 15:52 Відповісти
туристы сейчас на операции, члены их семей не поедут, потому что за пропавших без вести компенсацию не выплачивают.
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29.05.2022 16:46 Відповісти
По похоронкам получается что Москва и Питер не воюет.
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29.05.2022 18:05 Відповісти
Ну дык, тур.сезон горит, а ты думал он нашими проблемами занимается?
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29.05.2022 15:54 Відповісти
Ердогану срочно нужна победа, трон шатается, выборы на носу. Такой себе "умный лукашенко" западного разлива)
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29.05.2022 15:54 Відповісти
Не "западнава" а східного.
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29.05.2022 17:48 Відповісти
Його Макрон не покусав часом? Щось останнім часом сильно телефон полюбив
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29.05.2022 15:49 Відповісти
Наивный Реджеп
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29.05.2022 15:50 Відповісти
шось розвелось цих любителів дзвонити, більше зброї б краще давали
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29.05.2022 15:50 Відповісти
Отже, Ердоган буде вмовляти Зеклована на капітуляцію, з відмовою звільнення окупованих територій.
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29.05.2022 15:59 Відповісти
пазвани мне позвони
пазвони мне ердоганчик
можешь в рельсу пазвонить
и потом налить стканчик

ну як? не Шевченко звичайно -але мені подобається
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29.05.2022 16:04 Відповісти
Готує Стамбул замість Мінськ-3!!! Все за кремлівським сценарієм !!!!))
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29.05.2022 16:07 Відповісти
Хвилюється, що вже сезон починається, а руссо турісто в Кемері йок...
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29.05.2022 16:16 Відповісти
із підписанням ленд-лізу активізувалися рашистські холуї.Будуть навязувати всяку куйлову муть для України і її народу.Кордони України 2014 року, а після турок оглу може і домовлятися про "нравится не нравится, а именно так ,должно куйлу понравится. "
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29.05.2022 16:32 Відповісти
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29.05.2022 16:38 Відповісти
Эдик позвони лучше Асаду и Ибрахиму. Пригласи их на тройничек
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29.05.2022 16:39 Відповісти
Эдик в связи с решением США дать нам долгожданный лендлиз и РСЗО дальнего действия прибежал спасать литСо *****
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29.05.2022 16:51 Відповісти
Компанія збереться: - "пан писар, пан поручик, три курви й я". ***** з'явиться очами чеширського кота зі свого задзеркалля і Зе обісреться, а Реджеп нарешті прокинеться.
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29.05.2022 16:52 Відповісти
Думаю президенту свободной Украины Зеленскому надо посылать обоих диктаторов в сраку как в свое время пороха .
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29.05.2022 16:58 Відповісти
Ахах 😁😁😁 він хоче поцтомати
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29.05.2022 17:02 Відповісти
А Ермак позволит?
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29.05.2022 17:38 Відповісти
нахилятиме клоуна про договір по середині, десь по дніпру.
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29.05.2022 17:02 Відповісти
На обещаниях и звонках его помощь Украине и закончилась за три месяца
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29.05.2022 17:30 Відповісти
У наших серцях є надія, що ця війна між Туреччиною та Курдами завершиться миром якомога швидше, але здається, що з кожним днем ця ситуація більш погіршується.
Туреччина, доречи, визискує курдів весь час, як росія визискувала українців і називала українців терористами. Так само Туреччина ставиться до курдів. То як там в Туреччині - все добре з правами людини?
І я не здивуюся, якщо ху"ло пообіцяло Ердоганові якісь спеціальні умови щодо використання окупованих територій України.
Та й з Байрактарами не сильно помітно, щоби Туреччина нам їх продавала. Бо інакше сводки з фронтів виглядали б вже зовсім по іншому, і кількість спаленої щодоби касапської техніки просто зашкалювала б. Але про це якось сором'язливо мовчать. Просто пригадайте нещодавню спецоперацію Азербайджану з відновлення своєї територіальної цілісності. Проте гуляє лист Єрмака Залужному не викоистовувати Байрактари аж занадто, особливо в зонах, де їх можуть касапи збити, бо, мовляв, "Ердоган розстроїться".
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29.05.2022 17:30 Відповісти
ОЧЕНЬ ТУПОЕ СРАВНЕНИЕ. ЭЙ ******* Турция воюет с террористами и против сепаратизма- и Украина тоже воюет против сепаратизма. пуст банят меня за ругателные слова. но ты ******* подумай и потом пиши. попался бы ты мне в руки...... вонючий своло
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29.05.2022 18:27 Відповісти
Эдик , а ты Босфор подари . Зачем он тебе ?
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29.05.2022 18:03 Відповісти
Іди рятуй моряків своїх
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29.05.2022 18:20 Відповісти
краткий пересказ разговора - Запад прекратите поставлять оружие и помогать Украине и Рассея отменит блокаду портов )))
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29.05.2022 18:57 Відповісти
Эх, наивные же вы ребята. Думаете запад задарма тратит на вас миллиарды? Как бы не так. И потом, ребята, не заболели ли вы болезнью "все нам должны"?. Запомните, от этой болезни нет лекарства. Этот сделал не то, диктатор, тот сделал не то, предатель, третий прислужник путлера. Ребят, хватит, рассуждайте трезво. А трезво это, ВАШИ ДРУЗЬЯ ЭТО ВАШ НАРОД. Хватит всех обвинять во всех грехах.
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29.05.2022 19:11 Відповісти
Путін додавлює Северодонецьк, тому через карманних турецьких, французьких, італійських та німецьких шавок розпочав процес тиску на зеленого, щоб той сідав за стіл переговорів, та приймав право рашистів на захоплені території, підписав Мінськ-4 чи 5... дуже все прогнозуємо
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29.05.2022 19:41 Відповісти
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29.05.2022 22:23 Відповісти
 
 