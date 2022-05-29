Ердоган збирається дзвонити Зеленському та Путіну в понеділок

На завтра, понеділок, 30 травня заплановані телефонні розмови президента Туреччини Реджепа Ердогана зі своїм українським та російським колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

"У наших серцях є надія, що ця війна між Росією та Україною завершиться миром якомога швидше, але здається, що з кожним днем ця ситуація більш погіршується. ​​У понеділок матиму телефонну розмову з українською та російською стороною. Ми продовжуватимемо заохочувати сторони використовувати канали діалогу та дипломатії", - сказав Ердоган.

Читайте: Туреччина очікує встановлення "справедливого миру" між Росією та Україною, - Ердоган