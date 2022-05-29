5 134 33
Ердоган збирається дзвонити Зеленському та Путіну в понеділок
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На завтра, понеділок, 30 травня заплановані телефонні розмови президента Туреччини Реджепа Ердогана зі своїм українським та російським колегами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
"У наших серцях є надія, що ця війна між Росією та Україною завершиться миром якомога швидше, але здається, що з кожним днем ця ситуація більш погіршується. У понеділок матиму телефонну розмову з українською та російською стороною. Ми продовжуватимемо заохочувати сторони використовувати канали діалогу та дипломатії", - сказав Ердоган.
Топ коментарі
+18 Мирон Левицький 97d5f3f1
показати весь коментар29.05.2022 15:49
+17 Mykola Trofimenko
показати весь коментар29.05.2022 15:49
+12 Анатолий Лемберг 54a5a49b
показати весь коментар29.05.2022 15:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
пазвони мне ердоганчик
можешь в рельсу пазвонить
и потом налить стканчик
ну як? не Шевченко звичайно -але мені подобається
Туреччина, доречи, визискує курдів весь час, як росія визискувала українців і називала українців терористами. Так само Туреччина ставиться до курдів. То як там в Туреччині - все добре з правами людини?
І я не здивуюся, якщо ху"ло пообіцяло Ердоганові якісь спеціальні умови щодо використання окупованих територій України.
Та й з Байрактарами не сильно помітно, щоби Туреччина нам їх продавала. Бо інакше сводки з фронтів виглядали б вже зовсім по іншому, і кількість спаленої щодоби касапської техніки просто зашкалювала б. Але про це якось сором'язливо мовчать. Просто пригадайте нещодавню спецоперацію Азербайджану з відновлення своєї територіальної цілісності. Проте гуляє лист Єрмака Залужному не викоистовувати Байрактари аж занадто, особливо в зонах, де їх можуть касапи збити, бо, мовляв, "Ердоган розстроїться".