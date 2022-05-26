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Туреччина очікує встановлення "справедливого миру" між Росією та Україною, - Ердоган

ердоган

Україні та Росії необхідно якнайшвидше встановити "справедливий мир" шляхом дипломатії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Очільник турецької держави наголосив, що він хоче, щоб війна між Росією та Україною закінчилася якнайшвидше і було досягнуто "справедливого миру".

При цьому влада Туреччини продовжує підтримувати дипломатичний спосіб вирішення конфлікту.

Як повідомлялося, за словами Ердогана, Туреччина не може відмовитись від постачання природного газу з Росії. Також влада не має наміру розривати зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина веде переговори з Україною і РФ щодо коридору для експорту зерна, - Reuters

Автор: 

газ (10403) Туреччина (3487) Ердоган (926)


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Топ коментарі
+31
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26.05.2022 15:56
+25
Справедливый мир это когда рашку раздолбать ко всем гребеням вместе со всем пещерным населением.
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26.05.2022 15:58
+19
А він вже з курдами помирився ?
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26.05.2022 15:59
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26.05.2022 15:56 Відповісти
туристичний сезон на першому місці, чого тут дивуватися
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26.05.2022 16:06 Відповісти
прочитал заголовок как: Туреччина очкує
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26.05.2022 16:09 Відповісти
аби продавали нам Байрактари і не пропускали в чорне море російські корита. це вже щось
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26.05.2022 16:26 Відповісти
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26.05.2022 17:03 Відповісти
а что он имеет ввиду под "справедливым миром" ?
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26.05.2022 15:56 Відповісти
Це означає «не в нашій сфері інтересів, як вирішиться так і буде».
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26.05.2022 15:58 Відповісти
а ми чекаємо справедливого миру між турками та курдами.Давай ердоганчик виділяй земельку під Курдистан!
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26.05.2022 18:44 Відповісти
Це означає, що ми маємо віддати парашникам все що вони просять.
В пердогана туристів поменшало і помідори ніхто не купує
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26.05.2022 16:01 Відповісти
Вони не просять, вони нахабно вимагають!
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26.05.2022 16:08 Відповісти
C Крымом, Донецкой, Луганской, Херсонской, половиной Запорожской и Харьковской области в составе Балалайни
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26.05.2022 16:02 Відповісти
Ну логічно було би, щоб це з його вуст означало відновлення територіальної цілісності України. Хоча би тієї, що була на початку року...
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26.05.2022 16:27 Відповісти
Що таке "справедливий мир"?
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26.05.2022 15:57 Відповісти
Це війна
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26.05.2022 15:58 Відповісти
Одразу по курсу!
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26.05.2022 15:58 Відповісти
Справедливый мир это когда рашку раздолбать ко всем гребеням вместе со всем пещерным населением.
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26.05.2022 15:58 Відповісти
І потім ще раз "На біс!"
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26.05.2022 15:59 Відповісти
Эдик, ПНХ
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26.05.2022 15:59 Відповісти
"справедливый" - это как, г-н Эрдоган???
такой же справедливый как и недорогой газ или отдельные рейсы (вопреки санкций) для русотуристо на золотистые пляжи Турции???
где ж эта справедливость??? какой ценой ее мерять?
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26.05.2022 15:59 Відповісти
А він вже з курдами помирився ?
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26.05.2022 15:59 Відповісти
Який може бути "дипломатичний шлях", коли війна йде вже третій місяць?!
З того самого моменту, як почалась війна - хтось вже має програти!!!
Ми визначились "ХТО" саме, а обісрані "телефонні абаненти" можуть і надалі марити та галіціонувати з цього приводу...
Бажаємо їм найскорішого "одужування"...
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26.05.2022 16:00 Відповісти
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26.05.2022 16:01 Відповісти
Справедливый мир - вышвырнуть паРашу с Украины, освободить все территории, стянуть репарации, изолировать кацапский дурдом за железным занавесом навечно - и забыть. Но черта с два западные коллаборанты ***** на это пойдут!
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26.05.2022 16:01 Відповісти
ох же і рило у нього
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26.05.2022 16:01 Відповісти
Все просто... вони кончені! Нажаль і в арабському світі хватає шльондр, які й начебто і в чоловічому вбранні, але все одно шльондри. Світ таких не поважає, історія тим паче.
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26.05.2022 16:01 Відповісти
Турки не араби.
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26.05.2022 16:10 Відповісти
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26.05.2022 16:02 Відповісти
На крымском мосту будем про *мир* договариваться. Только я вообще против чтобы о чем то договариваться с рашистами. Ето все самообман. Рашисты прикрываются договорами чтобы неожиданно напасть со спины. Пускай у нас будет вечная война с РФ и мы всегда будем готовы, чем опять заключим фиктивный мир и расслабим булки
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26.05.2022 16:03 Відповісти
"Вічних війн" не буває... Завжди наступає момент коли війна втрачає сенс для всіх учасників. Як правило це відбувається лише тоді коли одна з сторін або обидві вже не можуть вести війну і їх втрати катастрофічні. Гітлера знищив ленд-ліз. З *********** буде теж саме. 7 мільярдів населення Землі не погодяться пасивно виконувати забаганки 92 мільйонів фашистських ідіотів **********.
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26.05.2022 17:38 Відповісти
справедливий мир , це коли злочинці в в'язниці , а жертви отримали компенсацію . тільки як це зробити дипломатично з країною яка витерла криваві ноги об закони і моралі ?
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26.05.2022 16:03 Відповісти
Ніяк. тільки розгром і "примушення до миру".
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26.05.2022 17:39 Відповісти
Не ***** армянская шлюха!
Скоро жертва инцеста обрадуешься. 2025 г. Не за горами.
Мы (ТЮРКИ), не украинцы!
Мы не заморачиваемся такой хернёй как украинцы, типа милосердие, сострадание, жалость!
Мы БАШИБУЗУКИ! Мы ДИКАРИ! Резать Бошки армянским и кацапским шлюхам это Национальный вид спорта.
Тушки армшлюх и вагнеровцев под Дашалты не дадут соврать🤣
Помни Ублюдок, всё что выше оси колеса запорожца будем за живо свежевать!
АЛЛАХ АКБАР! ИншаЛлах Победа за Украиной!
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26.05.2022 17:01 Відповісти
Довбойоб, що ти тут робиш ?
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26.05.2022 18:38 Відповісти
В Сирии очень с рашистами договорился?...
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26.05.2022 16:05 Відповісти
Ердоган-припини косити під дурня...
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26.05.2022 16:06 Відповісти
почекун х...
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26.05.2022 16:51 Відповісти
Ну и чего разрорались? Или было бы лучше, чтоб Эрдоган повсюду кричал о горячей поддержке Украины до полной победы над оккупантом, но при этом не поставлял нам Байрактары и открыл Босфор для прохода русских кораблей?
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26.05.2022 16:06 Відповісти
А какие деньги Эрдоган получает за перекрытие Босфора? Все страны прежде всего думают о своих интересах, почему Турция должна думать только об Украинских? Эрдоган мог и не продавать Байрактары в таких количествах Украине, чтобы сделать им рекламу, тем более, после Карабахской войны. Украина покупает Байрактары у Турции за деньги союзников - стран НАТО, в котором находится и Турция. Германия, в отличие от Турции, тянет с передачей оружия Украине, а есть страны, которые запрещают даже перемещать оружие над своей территорией, не то, что продавать. Так что не нужно здесь лепить врага Украины из Эрдогана.
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27.05.2022 00:07 Відповісти
Курдов и Гюлена с десятками тысяч активистов прижал к ногтю без "справедливого мира". А тут растекся .... по дипломатическому древу.
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26.05.2022 16:06 Відповісти
Походу тут вопрос не в "справедливости", а собственной выгоде от лояльности Турции к **********.
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26.05.2022 16:07 Відповісти
Помидорыч в последнее время пургу несет не переставая.
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26.05.2022 16:08 Відповісти
Хай з курдами справедливий мир спочатку підпише, віддавши пів туреччини, а потім нам вказує. уйобок!
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26.05.2022 16:08 Відповісти
Ердоган, пнх за корабльом!
Дарма ти, не-друже, так поспішаєш відмовлятися від українців і українського ринку... Карма є, отримаєш свое, падло. Будеш, падло, дипломатично домовлятися з негідником, що вдерся до тебе додому, згвалтував твою улюблену дружину, порізав на полоски твоє єдине дитя, і заявив, що ти ніхто і ніколи тут не жив, тому тебе треба вбити і назавжди забути що ти колись існував. От коли ти з таким домовишся дипломатично, тоді будеш такі пропозиції робити суверенним країнам в скрутному становищі. А до того, жери, гнідо, свої помідорчики сам. І вдосталь лижи сраки "ТАААААГІІІІІЛ"у, смачного.
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26.05.2022 16:08 Відповісти
осталось малое, - рашистов уничтожить в количестве 100 тыс. рыл =)
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26.05.2022 16:09 Відповісти
НИ НОГОЙ К ТУРКАМ ПОСЛЕ ВОЙНЫ РАЗ ОНИ ТАК ЖОПУ ЛИЖУТ КАЦАПАМ ПУСКАЙ ОТДЫХАЮТ Я НЕ ХОЧУ ЖИТЬ С ОРКАМИ В ОДНОМ ОТЕЛЕ -"Россия и Турция увеличат количество чартерных авиарейсов для туристов. До 1 июля для отдыхающих из страны-агрессона будут летать по 450 дополнительных рейсов в неделю. К тому же в турецких отелях начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", таким образом россияне обойдут блокировку карт Mastercard и Visa.

Об новых чартерах рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает https://www.********.com.tr/haber/turkiye-ile-rusya-anlasti-haftada-450-ek-sefer-yapilacak-1656994.html ******** . На майские праздники в Турцию уже летали по 290 рейсов в неделю, сообщила она.

Добавлять специальные рейсы пришлось из-за санкций, ведь европейские перевозчики перестали сотрудничать с РФ. При этом турецкие авиакомпании решили увеличить количество рейсов.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам визита в Турцию также заявил российским пропагандистским СМИ, что турецкие отели будут принимать банковские карты "Мир". Также в Турции расширят сеть банкоматов, которые работают с российскими карточками.

"Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики. Договорились, что банки будут принимать карты, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах", - сказал Новак.
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26.05.2022 16:10 Відповісти
Они через турков и закупать все санкционние товари могут
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26.05.2022 18:17 Відповісти
И вообще, хватит слушать этих гнид. Эрдогану пох. на Украину и как ее переделят. Ему лишь бы закончилась война снять санкции и все опять начали набивать турецкие отели. Скажите пускай эдик лучше договорится посередине с курдами и Асадом
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26.05.2022 16:10 Відповісти
це війна
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26.05.2022 16:11 Відповісти
в справедливом мире, росии не будет
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26.05.2022 16:13 Відповісти
Скільки вже можна повторювати ,дипломатія програла 24.02.22
Переговори про що??вони можуть бути тільки з питань капітуляція однієї чи іншої сторони..
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26.05.2022 16:14 Відповісти
В Турции, благодаря гениальной политике чтобы, полная жопу с экономикой. Сейчас ещё голод может прибавится. Вот султан и кукарекает.
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26.05.2022 16:16 Відповісти
Правильно. И гарантом этого мира должен стать рой Байрахтаров.
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26.05.2022 16:18 Відповісти
Эрдоган ставит интересы своей страны и населения выше, чем интересы Украины и украинцев. В чём он не прав? В том, что нам бы хотелось по-другому?
В отличии от того же Орбана, Эрдоган нам хотя бы оружие продает и Босфор для военных кораблей ********* закрыл. И на том спасибо.
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26.05.2022 16:27 Відповісти
да. кого из нас беспокоили конфликты в Чечне, Грузии, Сирии, Ливии, Африканских странах, Азии...? когда рядом взрывается, кажется, что весь мир должен крутиться вокруг Украины. абыли про великое будивныцтво и шашлыки? если нам ненадо, то им тем более.
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26.05.2022 16:35 Відповісти
Ну враховуючи, що в 23-го лютого 1945 року, Турція вирішила приєнатися до антигітлеревської коаліції(десь через рік, після того, як абсолютно все стало зрозуміло), сподіватися на не нейтральну позицію було б просто таки смішно.
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26.05.2022 16:31 Відповісти
Ердоган підарас
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26.05.2022 16:37 Відповісти
Поц
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26.05.2022 16:43 Відповісти
Справедливо было бы Эрдогану свалить из Константинополя
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26.05.2022 16:46 Відповісти
Коли кацапстан захопив Крим, цей турок кричав, що перекриє Босфор! Зараз по "перекритому" каналу москалі переправляють зброю на цивільних судах та вкрадене зерно й метал. Хитрий лис нічього не баче, навпаки будує на турецьких верфях кораблі для московії та за допомогою рашистів у себе будує АЕС. Сельджук аквафрешний. Брехло.
Особисті санкції на нього чекають вже.
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26.05.2022 17:41 Відповісти
Ердоган продай турецкое ПВО
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26.05.2022 18:14 Відповісти
Іди на х*й пердун старий!!! Як вже замахали з примусом до миру в їхньому розумінні!!!
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26.05.2022 18:15 Відповісти
давай байрактари і не тринди
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26.05.2022 18:27 Відповісти
Україна має погодитися на зникнення, це і є справедливий мир від єрдогану...
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26.05.2022 19:21 Відповісти
 
 