Турция ожидает установления "справедливого мира" между Россией и Украиной, - Эрдоган
Украине и России необходимо как можно быстрее установить "справедливый мир" по пути дипломатии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Глава турецкого государства подчеркнул, что он хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут "справедливый мир".
При этом власти Турции продолжают поддерживать дипломатический способ разрешения конфликта.
Как сообщалось, по словам Эрдогана, Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.
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В пердогана туристів поменшало і помідори ніхто не купує
такой же справедливый как и недорогой газ или отдельные рейсы (вопреки санкций) для русотуристо на золотистые пляжи Турции???
где ж эта справедливость??? какой ценой ее мерять?
З того самого моменту, як почалась війна - хтось вже має програти!!!
Ми визначились "ХТО" саме, а обісрані "телефонні абаненти" можуть і надалі марити та галіціонувати з цього приводу...
Бажаємо їм найскорішого "одужування"...
Скоро жертва инцеста обрадуешься. 2025 г. Не за горами.
Мы (ТЮРКИ), не украинцы!
Мы не заморачиваемся такой хернёй как украинцы, типа милосердие, сострадание, жалость!
Мы БАШИБУЗУКИ! Мы ДИКАРИ! Резать Бошки армянским и кацапским шлюхам это Национальный вид спорта.
Тушки армшлюх и вагнеровцев под Дашалты не дадут соврать🤣
Помни Ублюдок, всё что выше оси колеса запорожца будем за живо свежевать!
АЛЛАХ АКБАР! ИншаЛлах Победа за Украиной!
Дарма ти, не-друже, так поспішаєш відмовлятися від українців і українського ринку... Карма є, отримаєш свое, падло. Будеш, падло, дипломатично домовлятися з негідником, що вдерся до тебе додому, згвалтував твою улюблену дружину, порізав на полоски твоє єдине дитя, і заявив, що ти ніхто і ніколи тут не жив, тому тебе треба вбити і назавжди забути що ти колись існував. От коли ти з таким домовишся дипломатично, тоді будеш такі пропозиції робити суверенним країнам в скрутному становищі. А до того, жери, гнідо, свої помідорчики сам. І вдосталь лижи сраки "ТАААААГІІІІІЛ"у, смачного.
Об новых чартерах рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает https://www.********.com.tr/haber/turkiye-ile-rusya-anlasti-haftada-450-ek-sefer-yapilacak-1656994.html ******** . На майские праздники в Турцию уже летали по 290 рейсов в неделю, сообщила она.
Добавлять специальные рейсы пришлось из-за санкций, ведь европейские перевозчики перестали сотрудничать с РФ. При этом турецкие авиакомпании решили увеличить количество рейсов.
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам визита в Турцию также заявил российским пропагандистским СМИ, что турецкие отели будут принимать банковские карты "Мир". Также в Турции расширят сеть банкоматов, которые работают с российскими карточками.
"Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики. Договорились, что банки будут принимать карты, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах", - сказал Новак.
Переговори про що??вони можуть бути тільки з питань капітуляція однієї чи іншої сторони..
В отличии от того же Орбана, Эрдоган нам хотя бы оружие продает и Босфор для военных кораблей ********* закрыл. И на том спасибо.
Особисті санкції на нього чекають вже.