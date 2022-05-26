РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10671 посетитель онлайн
Новости
14 710 66

Турция ожидает установления "справедливого мира" между Россией и Украиной, - Эрдоган

ердоган

Украине и России необходимо как можно быстрее установить "справедливый мир" по пути дипломатии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Глава турецкого государства подчеркнул, что он хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут "справедливый мир".

При этом власти Турции продолжают поддерживать дипломатический способ разрешения конфликта.

Как сообщалось, по словам Эрдогана, Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

Также читайте: Турция ведет переговоры с Украиной и РФ по коридору для экспорта зерна, - Reuters

Автор: 

Газ (10223) Турция (3369) Эрдоган (892)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
Ще один...
показать весь комментарий
26.05.2022 15:56
+25
Справедливый мир это когда рашку раздолбать ко всем гребеням вместе со всем пещерным населением.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:58
+19
А він вже з курдами помирився ?
показать весь комментарий
26.05.2022 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один...
показать весь комментарий
26.05.2022 15:56 Ответить
туристичний сезон на першому місці, чого тут дивуватися
показать весь комментарий
26.05.2022 16:06 Ответить
прочитал заголовок как: Туреччина очкує
показать весь комментарий
26.05.2022 16:09 Ответить
аби продавали нам Байрактари і не пропускали в чорне море російські корита. це вже щось
показать весь комментарий
26.05.2022 16:26 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 17:03 Ответить
а что он имеет ввиду под "справедливым миром" ?
показать весь комментарий
26.05.2022 15:56 Ответить
Це означає «не в нашій сфері інтересів, як вирішиться так і буде».
показать весь комментарий
26.05.2022 15:58 Ответить
а ми чекаємо справедливого миру між турками та курдами.Давай ердоганчик виділяй земельку під Курдистан!
показать весь комментарий
26.05.2022 18:44 Ответить
Це означає, що ми маємо віддати парашникам все що вони просять.
В пердогана туристів поменшало і помідори ніхто не купує
показать весь комментарий
26.05.2022 16:01 Ответить
Вони не просять, вони нахабно вимагають!
показать весь комментарий
26.05.2022 16:08 Ответить
C Крымом, Донецкой, Луганской, Херсонской, половиной Запорожской и Харьковской области в составе Балалайни
показать весь комментарий
26.05.2022 16:02 Ответить
Ну логічно було би, щоб це з його вуст означало відновлення територіальної цілісності України. Хоча би тієї, що була на початку року...
показать весь комментарий
26.05.2022 16:27 Ответить
Що таке "справедливий мир"?
показать весь комментарий
26.05.2022 15:57 Ответить
Це війна
показать весь комментарий
26.05.2022 15:58 Ответить
Одразу по курсу!
показать весь комментарий
26.05.2022 15:58 Ответить
Справедливый мир это когда рашку раздолбать ко всем гребеням вместе со всем пещерным населением.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:58 Ответить
І потім ще раз "На біс!"
показать весь комментарий
26.05.2022 15:59 Ответить
Эдик, ПНХ
показать весь комментарий
26.05.2022 15:59 Ответить
"справедливый" - это как, г-н Эрдоган???
такой же справедливый как и недорогой газ или отдельные рейсы (вопреки санкций) для русотуристо на золотистые пляжи Турции???
где ж эта справедливость??? какой ценой ее мерять?
показать весь комментарий
26.05.2022 15:59 Ответить
А він вже з курдами помирився ?
показать весь комментарий
26.05.2022 15:59 Ответить
Який може бути "дипломатичний шлях", коли війна йде вже третій місяць?!
З того самого моменту, як почалась війна - хтось вже має програти!!!
Ми визначились "ХТО" саме, а обісрані "телефонні абаненти" можуть і надалі марити та галіціонувати з цього приводу...
Бажаємо їм найскорішого "одужування"...
показать весь комментарий
26.05.2022 16:00 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 16:01 Ответить
Справедливый мир - вышвырнуть паРашу с Украины, освободить все территории, стянуть репарации, изолировать кацапский дурдом за железным занавесом навечно - и забыть. Но черта с два западные коллаборанты ***** на это пойдут!
показать весь комментарий
26.05.2022 16:01 Ответить
ох же і рило у нього
показать весь комментарий
26.05.2022 16:01 Ответить
Все просто... вони кончені! Нажаль і в арабському світі хватає шльондр, які й начебто і в чоловічому вбранні, але все одно шльондри. Світ таких не поважає, історія тим паче.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:01 Ответить
Турки не араби.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:10 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 16:02 Ответить
На крымском мосту будем про *мир* договариваться. Только я вообще против чтобы о чем то договариваться с рашистами. Ето все самообман. Рашисты прикрываются договорами чтобы неожиданно напасть со спины. Пускай у нас будет вечная война с РФ и мы всегда будем готовы, чем опять заключим фиктивный мир и расслабим булки
показать весь комментарий
26.05.2022 16:03 Ответить
"Вічних війн" не буває... Завжди наступає момент коли війна втрачає сенс для всіх учасників. Як правило це відбувається лише тоді коли одна з сторін або обидві вже не можуть вести війну і їх втрати катастрофічні. Гітлера знищив ленд-ліз. З *********** буде теж саме. 7 мільярдів населення Землі не погодяться пасивно виконувати забаганки 92 мільйонів фашистських ідіотів **********.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:38 Ответить
справедливий мир , це коли злочинці в в'язниці , а жертви отримали компенсацію . тільки як це зробити дипломатично з країною яка витерла криваві ноги об закони і моралі ?
показать весь комментарий
26.05.2022 16:03 Ответить
Ніяк. тільки розгром і "примушення до миру".
показать весь комментарий
26.05.2022 17:39 Ответить
Не ***** армянская шлюха!
Скоро жертва инцеста обрадуешься. 2025 г. Не за горами.
Мы (ТЮРКИ), не украинцы!
Мы не заморачиваемся такой хернёй как украинцы, типа милосердие, сострадание, жалость!
Мы БАШИБУЗУКИ! Мы ДИКАРИ! Резать Бошки армянским и кацапским шлюхам это Национальный вид спорта.
Тушки армшлюх и вагнеровцев под Дашалты не дадут соврать🤣
Помни Ублюдок, всё что выше оси колеса запорожца будем за живо свежевать!
АЛЛАХ АКБАР! ИншаЛлах Победа за Украиной!
показать весь комментарий
26.05.2022 17:01 Ответить
Довбойоб, що ти тут робиш ?
показать весь комментарий
26.05.2022 18:38 Ответить
В Сирии очень с рашистами договорился?...
показать весь комментарий
26.05.2022 16:05 Ответить
Ердоган-припини косити під дурня...
показать весь комментарий
26.05.2022 16:06 Ответить
почекун х...
показать весь комментарий
26.05.2022 16:51 Ответить
Ну и чего разрорались? Или было бы лучше, чтоб Эрдоган повсюду кричал о горячей поддержке Украины до полной победы над оккупантом, но при этом не поставлял нам Байрактары и открыл Босфор для прохода русских кораблей?
показать весь комментарий
26.05.2022 16:06 Ответить
А какие деньги Эрдоган получает за перекрытие Босфора? Все страны прежде всего думают о своих интересах, почему Турция должна думать только об Украинских? Эрдоган мог и не продавать Байрактары в таких количествах Украине, чтобы сделать им рекламу, тем более, после Карабахской войны. Украина покупает Байрактары у Турции за деньги союзников - стран НАТО, в котором находится и Турция. Германия, в отличие от Турции, тянет с передачей оружия Украине, а есть страны, которые запрещают даже перемещать оружие над своей территорией, не то, что продавать. Так что не нужно здесь лепить врага Украины из Эрдогана.
показать весь комментарий
27.05.2022 00:07 Ответить
Курдов и Гюлена с десятками тысяч активистов прижал к ногтю без "справедливого мира". А тут растекся .... по дипломатическому древу.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:06 Ответить
Походу тут вопрос не в "справедливости", а собственной выгоде от лояльности Турции к **********.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:07 Ответить
Помидорыч в последнее время пургу несет не переставая.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:08 Ответить
Хай з курдами справедливий мир спочатку підпише, віддавши пів туреччини, а потім нам вказує. уйобок!
показать весь комментарий
26.05.2022 16:08 Ответить
Ердоган, пнх за корабльом!
Дарма ти, не-друже, так поспішаєш відмовлятися від українців і українського ринку... Карма є, отримаєш свое, падло. Будеш, падло, дипломатично домовлятися з негідником, що вдерся до тебе додому, згвалтував твою улюблену дружину, порізав на полоски твоє єдине дитя, і заявив, що ти ніхто і ніколи тут не жив, тому тебе треба вбити і назавжди забути що ти колись існував. От коли ти з таким домовишся дипломатично, тоді будеш такі пропозиції робити суверенним країнам в скрутному становищі. А до того, жери, гнідо, свої помідорчики сам. І вдосталь лижи сраки "ТАААААГІІІІІЛ"у, смачного.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:08 Ответить
осталось малое, - рашистов уничтожить в количестве 100 тыс. рыл =)
показать весь комментарий
26.05.2022 16:09 Ответить
НИ НОГОЙ К ТУРКАМ ПОСЛЕ ВОЙНЫ РАЗ ОНИ ТАК ЖОПУ ЛИЖУТ КАЦАПАМ ПУСКАЙ ОТДЫХАЮТ Я НЕ ХОЧУ ЖИТЬ С ОРКАМИ В ОДНОМ ОТЕЛЕ -"Россия и Турция увеличат количество чартерных авиарейсов для туристов. До 1 июля для отдыхающих из страны-агрессона будут летать по 450 дополнительных рейсов в неделю. К тому же в турецких отелях начнут принимать карты российской платежной системы "Мир", таким образом россияне обойдут блокировку карт Mastercard и Visa.

Об новых чартерах рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает https://www.********.com.tr/haber/turkiye-ile-rusya-anlasti-haftada-450-ek-sefer-yapilacak-1656994.html ******** . На майские праздники в Турцию уже летали по 290 рейсов в неделю, сообщила она.

Добавлять специальные рейсы пришлось из-за санкций, ведь европейские перевозчики перестали сотрудничать с РФ. При этом турецкие авиакомпании решили увеличить количество рейсов.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам визита в Турцию также заявил российским пропагандистским СМИ, что турецкие отели будут принимать банковские карты "Мир". Также в Турции расширят сеть банкоматов, которые работают с российскими карточками.

"Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики. Договорились, что банки будут принимать карты, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах", - сказал Новак.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:10 Ответить
Они через турков и закупать все санкционние товари могут
показать весь комментарий
26.05.2022 18:17 Ответить
И вообще, хватит слушать этих гнид. Эрдогану пох. на Украину и как ее переделят. Ему лишь бы закончилась война снять санкции и все опять начали набивать турецкие отели. Скажите пускай эдик лучше договорится посередине с курдами и Асадом
показать весь комментарий
26.05.2022 16:10 Ответить
це війна
показать весь комментарий
26.05.2022 16:11 Ответить
в справедливом мире, росии не будет
показать весь комментарий
26.05.2022 16:13 Ответить
Скільки вже можна повторювати ,дипломатія програла 24.02.22
Переговори про що??вони можуть бути тільки з питань капітуляція однієї чи іншої сторони..
показать весь комментарий
26.05.2022 16:14 Ответить
В Турции, благодаря гениальной политике чтобы, полная жопу с экономикой. Сейчас ещё голод может прибавится. Вот султан и кукарекает.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:16 Ответить
Правильно. И гарантом этого мира должен стать рой Байрахтаров.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:18 Ответить
Эрдоган ставит интересы своей страны и населения выше, чем интересы Украины и украинцев. В чём он не прав? В том, что нам бы хотелось по-другому?
В отличии от того же Орбана, Эрдоган нам хотя бы оружие продает и Босфор для военных кораблей ********* закрыл. И на том спасибо.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:27 Ответить
да. кого из нас беспокоили конфликты в Чечне, Грузии, Сирии, Ливии, Африканских странах, Азии...? когда рядом взрывается, кажется, что весь мир должен крутиться вокруг Украины. абыли про великое будивныцтво и шашлыки? если нам ненадо, то им тем более.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:35 Ответить
Ну враховуючи, що в 23-го лютого 1945 року, Турція вирішила приєнатися до антигітлеревської коаліції(десь через рік, після того, як абсолютно все стало зрозуміло), сподіватися на не нейтральну позицію було б просто таки смішно.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:31 Ответить
Ердоган підарас
показать весь комментарий
26.05.2022 16:37 Ответить
Поц
показать весь комментарий
26.05.2022 16:43 Ответить
Справедливо было бы Эрдогану свалить из Константинополя
показать весь комментарий
26.05.2022 16:46 Ответить
Коли кацапстан захопив Крим, цей турок кричав, що перекриє Босфор! Зараз по "перекритому" каналу москалі переправляють зброю на цивільних судах та вкрадене зерно й метал. Хитрий лис нічього не баче, навпаки будує на турецьких верфях кораблі для московії та за допомогою рашистів у себе будує АЕС. Сельджук аквафрешний. Брехло.
Особисті санкції на нього чекають вже.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:41 Ответить
Ердоган продай турецкое ПВО
показать весь комментарий
26.05.2022 18:14 Ответить
Іди на х*й пердун старий!!! Як вже замахали з примусом до миру в їхньому розумінні!!!
показать весь комментарий
26.05.2022 18:15 Ответить
давай байрактари і не тринди
показать весь комментарий
26.05.2022 18:27 Ответить
Україна має погодитися на зникнення, це і є справедливий мир від єрдогану...
показать весь комментарий
26.05.2022 19:21 Ответить
 
 