31% территории Харьковщины временно оккупировано, 5% освобождены от захватчиков, - Синегубов

В настоящее время 31% территории Харьковской области временно оккупировано.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня во время рабочего совещания под председательством президента Владимира Зеленского по ситуации в Харьковской области и городе Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, Синегубов проинформировал президента, что в настоящее время 31% территории области временно оккупировано, 5% были освобождены от российских захватчиков.

"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно – мы это делаем", – отметил Синегубов.