РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14457 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
4 576 7
война (46566) Зеленский (16498) оккупация (9497) увольнение (2508) Харьковщина (4110) Синегубов (479)

31% территории Харьковщины временно оккупировано, 5% освобождены от захватчиков, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

В настоящее время 31% территории Харьковской области временно оккупировано.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня во время рабочего совещания под председательством президента Владимира Зеленского по ситуации в Харьковской области и городе Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, Синегубов проинформировал президента, что в настоящее время 31% территории области временно оккупировано, 5% были освобождены от российских захватчиков.

"Мы еще не можем полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать восстановление критической инфраструктуры. Где мы можем делать это дистанционно – мы это делаем", – отметил Синегубов.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось я не розумію одного: він фізично це рахував чи він математик якийсь?
показать весь комментарий
29.05.2022 16:03 Ответить
По карті, можна оцінити.
показать весь комментарий
29.05.2022 16:13 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2022 16:07 Ответить
Выборы 19 года теперь многим боком выходят ... но 27% теперь могут смело сказать любителям приколов - "Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте"
показать весь комментарий
29.05.2022 16:23 Ответить
ВІлний Харків
показать весь комментарий
29.05.2022 16:41 Ответить
Я їх чекав. Вони казали, що мене особисто "денацифікують". Прф, Не дочекався
показать весь комментарий
29.05.2022 16:45 Ответить
Здобули
показать весь комментарий
29.05.2022 17:46 Ответить
 
 