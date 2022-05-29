УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7214 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
4 576 7
війна (56174) Зеленський (17387) окупація (5818) звільнення (1511) Харківщина (4254) Синєгубов (757)

31% території Харківщини тимчасово окуповано, 5% звільнено від загарбників, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Наразі 31% території Харківської області тимчасово окуповано.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні під час робочої наради під головуванням президента Володимира Зеленського щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, Синєгубов поінформував президента, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

"Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – зазначив  Синєгубов.

Читайте також: Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось я не розумію одного: він фізично це рахував чи він математик якийсь?
показати весь коментар
29.05.2022 16:03 Відповісти
По карті, можна оцінити.
показати весь коментар
29.05.2022 16:13 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2022 16:07 Відповісти
Выборы 19 года теперь многим боком выходят ... но 27% теперь могут смело сказать любителям приколов - "Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте"
показати весь коментар
29.05.2022 16:23 Відповісти
ВІлний Харків
показати весь коментар
29.05.2022 16:41 Відповісти
Я їх чекав. Вони казали, що мене особисто "денацифікують". Прф, Не дочекався
показати весь коментар
29.05.2022 16:45 Відповісти
Здобули
показати весь коментар
29.05.2022 17:46 Відповісти
 
 