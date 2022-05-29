1 млрд евро помощи планирует предоставить Украине Германия, – посол Фельдгузен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен обсудила с министром финансов Сергеем Марченко предоставление дальнейшей финансовой помощи.
Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Обсудила с Министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 Patrick Bond ab3dd2dd
показать весь комментарий29.05.2022 18:24
+11 sledaknm edef32ce
показать весь комментарий29.05.2022 18:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Кандидат в ЕС .
І лише третина в боєздатному стані.
В Україні, на початок 2022 року, танків було 2600 штук.
Скільки боєздатних, я не знаю, але точно більше чим кількість танків у німців.
Так хто кому повинен танки давати?
Чи зобов'язані чимось?
Стрелков открыто обвиняет военно-политическое руководство РФ в нынешнем плачевном состоянии ВС РФ. С его слов, пока Запад работал над созданием вооружения нового поколения, министр обороны РФ занимался бесполезными танковыми биатлонами и коррупцией.
Еще б с военной помощью немного посмелее действовали вообще было бы неплохо
В целом партизанский отряд Сидора Ковпака был бы доволен .
А то что Герм ания поставляет союзникам новое вооружение взамен того хламья ,что союзники поставляют нам -то это Германия поставляет для Нато ,а не для Украины.
Пусть бы поставляли что у них списано-обошлось бы намного дешевле ,чем поставлять леопард 2 за 18 млн.евро Польше или Чехии.
- то бмп мардер
- то танки леопард
- то панцергаубиці 2000
- тепер от мільйярд грошей у планах…
а у реальності поки майже нічого…
Бо я багато чув: збираються, збираються, збираються.
Але всі джерела, чомусь з України: жодного в Німеччині!
Різні радники, експерти і тд.
Може справа в тому, що багато *******?
самі російські політики говорять, що на ці гроші ведуть війну.