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1 млрд евро помощи планирует предоставить Украине Германия, – посол Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марченко,фельдгузен

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен обсудила с министром финансов Сергеем Марченко предоставление дальнейшей финансовой помощи.

Об этом она сообщила в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обсудила с Министром финансов Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Рада тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина получит в мае от международных партнеров до $2 млрд вместо необходимых $5 млрд, - Марченко
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Топ комментарии
+11
Ткаченко на памятники не хватит
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29.05.2022 18:24
+11
2500 противотанковых грантометов, средства пзрк, тысячи бронеков и касок, средства связи. приняли наших беженцев. наложили невыгодные санкции для себя на россию. и правда мудозвони...
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29.05.2022 18:54
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Ткаченко на памятники не хватит
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29.05.2022 18:24 Ответить
peredaite Melniku pustj on pomolchit
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29.05.2022 18:24 Ответить
Это ничего не изменило бы. Германия, Франция, Италия... Их главный лозунг "дать Путину сохранить лицо", т.е. всё должно решиться за столом переговоров, на которые Россия, естественно, пойдёт только если будет иметь какие-нибудь успехи. К тому же победа Украины сильно укрепит позиции восточноевропейских стран: Украины, Польши, Прибалтийских стран. Это "старой" Европе тоже не нужно. Они не хотят поражения Украины, но и победе явно помогать не будут, только какой-нибудь мелочью. Им нужно затянуть Украину в переговоры на слабых позициях. Это гораздо более существенная мотивация чем возможная обида на слова Мельника...
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29.05.2022 19:52 Ответить
2 ярда пусть дают, скоты.
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29.05.2022 18:26 Ответить
За паребрик это туда, вслед за вашим кораблём.
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29.05.2022 18:32 Ответить
Расслабься, будь счастлив!
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29.05.2022 19:49 Ответить
Я б тебе дал,аж по самые гланды.
Кандидат в ЕС .
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29.05.2022 20:02 Ответить
лучше бы леопарды давал
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29.05.2022 18:30 Ответить
лярд евро - это по цене где то 200 леопардов. больше чем германия обещала дать. что тебе еще надо?
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29.05.2022 18:52 Ответить
В німців, леопардів "аж" 250 штук.
І лише третина в боєздатному стані.
В Україні, на початок 2022 року, танків було 2600 штук.
Скільки боєздатних, я не знаю, але точно більше чим кількість танків у німців.
Так хто кому повинен танки давати?
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29.05.2022 18:55 Ответить
Вони обіцяли Леопард 1 в модернізації 2А4 вроді тобто дуже не погано.Якщо ще й безкоштовно і з запасними частинами буде не погана допомога підсилення вогневих можливостей ВСУ.Бачимо що їм скоро доведеться воювати з своїми ровесниками т62 але леопард модернізовані і кращі хоча броня гірша.
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29.05.2022 19:02 Ответить
щас розміняють по 10 евро і будуть до 2100 року видавати по жменьці
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29.05.2022 18:30 Ответить
Вони нам щось винні?
Чи зобов'язані чимось?
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29.05.2022 18:43 Ответить
Да ні, вони просто мудозвони, як і ми
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29.05.2022 18:47 Ответить
2500 противотанковых грантометов, средства пзрк, тысячи бронеков и касок, средства связи. приняли наших беженцев. наложили невыгодные санкции для себя на россию. и правда мудозвони...
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29.05.2022 18:54 Ответить
Не требо Марченку , требо ЗСУ й крайще зразу гаубицями !
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29.05.2022 18:31 Ответить
Гаубицы давайте ,РСЗО , танки .....
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29.05.2022 18:32 Ответить
Обіцяного три роки ждуть..., все так "швидко" дають, особливо зброю.
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29.05.2022 18:33 Ответить
Нехай пан мельник, порівняє пані Фельдгузен з ковбасою, тоді точно нічого не дадуть.
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29.05.2022 18:44 Ответить
Але хамськи закиди від белезенської команди німці отримують швидко.
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29.05.2022 18:48 Ответить
Мельник подякував?
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29.05.2022 18:33 Ответить
Диверсант РФ Игорь Стрелков признал, что в войне с Украиной российская армия была разгромлена и не сможет защитить приграничные области РФ.
Стрелков открыто обвиняет военно-политическое руководство РФ в нынешнем плачевном состоянии ВС РФ. С его слов, пока Запад работал над созданием вооружения нового поколения, министр обороны РФ занимался бесполезными танковыми биатлонами и коррупцией.
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29.05.2022 18:34 Ответить
na butylku etovo inostrannovo agenta !
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29.05.2022 18:36 Ответить
Такий сміливий легінь, навіть ***** не боїться
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29.05.2022 19:02 Ответить
Уверен на 100% что темпами и частями как и оружие.
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29.05.2022 18:34 Ответить
Такими темпами, як недолуге керівництво України, обсирало Німеччину, мене дивує лише одне: що німці взагалі з нами спілкуються і допомагають!
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29.05.2022 18:48 Ответить
Бабла не давайте ні цента. (Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватат.)
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29.05.2022 18:42 Ответить
Якось я не вірю... буде також, як і зі зброєю. Німеччина зараз як рашка, БРЕХУНИ! Брешуть всюду, тотально!. Так що, такими темпами вони нам можуть пообіцяти космічні бойові кораблі та супутники із лазерною зброєю... Їм вже віри немає. Фашисти, рашисти .. все це поряд і крові мешканців цих країн.
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29.05.2022 18:43 Ответить
как раз с деньгами они помогают нормально -большое им спасибо .
Еще б с военной помощью немного посмелее действовали вообще было бы неплохо
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29.05.2022 18:51 Ответить
дали военного снаряжения и оружия больше британии. хоть погуглите для начала.
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29.05.2022 18:56 Ответить
блин не несите пургу по вооружениям-40 летние пзрк (гарантийный срок хранения 13 лет),старые гранатометы по тип рпг-7 ,ну немного матадоров (по сути теж рпг,только одноразовые),пару радаров противобатарейной борьбы по задранной цене и т.п.
В целом партизанский отряд Сидора Ковпака был бы доволен .
А то что Герм ания поставляет союзникам новое вооружение взамен того хламья ,что союзники поставляют нам -то это Германия поставляет для Нато ,а не для Украины.
Пусть бы поставляли что у них списано-обошлось бы намного дешевле ,чем поставлять леопард 2 за 18 млн.евро Польше или Чехии.
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29.05.2022 19:20 Ответить
потом, ой забыли, ой нету, ой старые еврики ремонт нужен, та и вообще мы пепредумали ..
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29.05.2022 18:45 Ответить
В німців весь час якісь плани, стосовно допомоги Україні:
- то бмп мардер
- то танки леопард
- то панцергаубиці 2000
- тепер от мільйярд грошей у планах…
а у реальності поки майже нічого…
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29.05.2022 18:48 Ответить
Це плани німців, чи заяви наших корисних ідіотів?
Бо я багато чув: збираються, збираються, збираються.
Але всі джерела, чомусь з України: жодного в Німеччині!
Різні радники, експерти і тд.
Може справа в тому, що багато *******?
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29.05.2022 19:02 Ответить
Так звіздіти це мішки тягати!!))
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29.05.2022 19:10 Ответить
-мы дадим вам парабеллум,-а 500 руплей не спасут гиганта мыслей?
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29.05.2022 18:49 Ответить
Я думаю, торг здесь неуместен !
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29.05.2022 18:53 Ответить
Не так швидко, ми ще не знаємо куди діти німецьки танки і бтр
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29.05.2022 19:06 Ответить
За зашквари зеленої плісняви могли б і на х.. послать !!!)))
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29.05.2022 19:06 Ответить
Гастролі шапіто набувають сенсу, 31.50 та 38.50 дають нормальний підлат
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29.05.2022 19:09 Ответить
А на сколько лярдов в месяц у кацапов покупают не скажет? Нет конечно.
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29.05.2022 19:30 Ответить
Не знаю цель его высказывания, но 25% территории у нас оттяпали. И не успокаиваются на достигнутом.
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29.05.2022 20:01 Ответить
О, ці довго плануватимуть )))
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29.05.2022 20:08 Ответить
1 млрд дають україні за місяць війни, а росія за нафту і газ получає 1 млрд в день.

самі російські політики говорять, що на ці гроші ведуть війну.
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29.05.2022 20:09 Ответить
ага когда то там
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29.05.2022 20:28 Ответить
Німці! Де важке озброєння? Брехуни і москальські жополизи ......
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29.05.2022 20:54 Ответить
Они так же планировали леопарды с гепардами и мардер передать, ******* не значит жениться
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29.05.2022 21:17 Ответить
Казав пан: "Кожух дам!"- та тільки й слово його тепле...
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29.05.2022 21:42 Ответить
Німці норм допомагають.Це наша влада зраду сіє щоб з європою росісратися і потім мирову з рашкою вмправдовувати тим що Європа нас "кинула на призволяще"
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30.05.2022 08:38 Ответить
 
 