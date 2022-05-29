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Днепропетровщина (2877) Кривой Рог (1126) обстрел (20085)

Россияне 29 мая обстреляли три громады в Криворожском районе Днепропетровщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

29 мая российские оккупанты обстреляли территории трех громад на Днепропетровщине. В основном удары пришлись по полям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Но в Зеленодольской громаде попали по населенному пункту. Там повреждены хозяйственные здания и один жилой дом", - написал Лукашук.

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