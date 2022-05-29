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Росіяни 29 травня обстріляли три громади в Криворізькому районі Дніпропетровщини
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29 травня, російські окупанти обстріляли території трьох громад на Дніпропетровщині. Здебільшого удари прийшлись по полям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Але в Зеленодольській громаді поцілили по населеному пункту. Там пошкоджено господарчі будівлі та один житловий будинок", - написав Лукашук.
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