Росіяни 29 травня обстріляли три громади в Криворізькому районі Дніпропетровщини

29 травня, російські окупанти обстріляли території трьох громад на Дніпропетровщині. Здебільшого удари прийшлись по полям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Але в Зеленодольській громаді поцілили по населеному пункту. Там пошкоджено господарчі будівлі та один житловий будинок", - написав Лукашук.

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