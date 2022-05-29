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Дніпропетровщина (2344) Кривий Ріг (809) обстріл (20960)

Росіяни 29 травня обстріляли три громади в Криворізькому районі Дніпропетровщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

29 травня, російські окупанти обстріляли території трьох громад на Дніпропетровщині. Здебільшого удари прийшлись по полям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Але в Зеленодольській громаді поцілили по населеному пункту. Там пошкоджено господарчі будівлі та один житловий будинок", - написав Лукашук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали удару з артилерії по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, під обстріл потрапила територія церкви (оновлено)

Автор: Роман Свиридович
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