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Новости Война в Украине
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гражданство (1280) оккупация (9498) паспорт (1134) Россия (91205) Верещук (470)

Верещук призвала жителей захваченных территорий не брать российские паспорта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук советует тем гражданам, которые проживают на временно захваченных Россией территориях, выезжать оттуда на подконтрольные украинскому правительству территории и не брать российский паспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.

По ее словам, после 24 февраля жизнь всех украинцев изменилась, и особенно это касается тех, кто сейчас проживает на временно захваченных Россией территориях. Верещук отметила, что этим людям очень непросто, многие из них должны принимать тяжелые судьбоносные решения для себя и своих семей.

"Возникают два основных вопроса: оставаться ли жить под временной оккупацией? Если оставаться под оккупацией, брать ли российский паспорт? Не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы, как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий советую следующее: переезжайте на подконтрольную территорию", - отметила Верещук.

Она уточнила, что знает, что выехать на подконтрольную украинским властям территорию непросто, но посоветовала находить пути и возможности для этого, "ибо речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детей".

Также она порекомендовала украинцам не брать российский паспорт. "Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды. Так что не берите российские паспорта, не оставайтесь в оккупации", - уточнила министр.

Она выразила мнение, что, возможно, эта война с Россией будет более кровавой, чем мы представляли, и длиннее, чем мы ожидали.

"Землю свою мы не отдадим. Мы за нее воюем и мы ее отвоюем!" – отметила Верещук.
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Топ комментарии
+37
Хто ж розмінував Чонгар?
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29.05.2022 23:05
+25
Верещук, де АЗОВЦІ яких ви разом з гундосом здали у полон?!
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29.05.2022 23:21
+24
А Крим відкрити було просто?
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29.05.2022 23:00
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А Крим відкрити було просто?
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29.05.2022 23:00 Ответить
Виявляється, що таки просто, легко і швидко.
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31.05.2022 07:47 Ответить
"чем ответит сивуха?" или он штаны никак не высушит, чтобы выйти заявление сделать?
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29.05.2022 23:03 Ответить
Хто ж розмінував Чонгар?
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29.05.2022 23:05 Ответить
Верещук звітувала громадськості перед війною, що розміщували і шатли пустили на 2 тижні раніше від запланованих термінів, виконуючи вказівки найвеличнішого стратега і адміністратора **********. Зеленський і розмінував. Бо корисний ідіот. Або зрадник, або не зрадник, а агент фсб. Більше варіантів не має.
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31.05.2022 07:51 Ответить
"уточнила міністрерка"...
думаю у міністреркы про всяк выпадок мокшанский аусвайс в наличии...
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29.05.2022 23:05 Ответить
шотакоє, куратори вигналі на мороз..?
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29.05.2022 23:53 Ответить
загадочная шифрограмма..
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30.05.2022 01:37 Ответить
"Знаю, що це може бути непросто, але у довгостроковій перспективі...."
А можна в неї уточнення,про "довгострокову перспективу" це якось має кореляцію до слів президента про дипломатичне вирішення питання окупації Донбасу та Криму,чи це також стосується окупованих територій Херсону та Запоріжжя??
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29.05.2022 23:05 Ответить
Всіх просраних територій, де орки проводять фортифікаційні роботи. Якщо вони самі звідти не підуть, то наявними силами їх вибити неможливо.
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31.05.2022 07:53 Ответить
"Гениально ,Шеф,гениально!"
Шедевр ЗЕтворчества!
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29.05.2022 23:06 Ответить
Здається, що паспортизація примусова, гастрольори з шапіто цього не помічають.
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29.05.2022 23:08 Ответить
Верещук, де АЗОВЦІ яких ви разом з гундосом здали у полон?!
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29.05.2022 23:21 Ответить
В полоні.
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31.05.2022 07:55 Ответить
найшлась "панімера"
чуешь кудлата, що там по "евакуюваним" з Азовтсалі?
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29.05.2022 23:23 Ответить
И кто ж ее назначил министром?
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29.05.2022 23:56 Ответить
Народ на окупированных территориях в том числе в крыму и на дамбасе должен быть уверен что Украина его не бросит и не сдаст в качестве жертвоприношения рашистским нацистам в обмен на компромисы и прочие договорняки.
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30.05.2022 00:04 Ответить
Так здали, здали коли нічого не робили для захисту і оборони останні 8 років. Народ це ж бачив і розумів.
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31.05.2022 07:58 Ответить
Ця суч..ка може сказати як виїхати, якщо ніде немає проїзду? І якщо немає транспорту? А потім вона пустить у свій дім пожити? П.зд.ти - не воювати.
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30.05.2022 06:25 Ответить
Тебя бы туда, красуня, чтобы под направленным дулом автомата гордо сказала нет.
Зоя Космодемьянская, блин!
Краще отзвiтуй народу, где предательски сданные (с твоей помощью) в плен Азовцы с Мариуполя?
Шо, уже похоронили? Списали с довольствия? Следующих готовите? Ночами не снятся?
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30.05.2022 09:28 Ответить
А з якого дива їй звітувати? Народу пофіг. Рейтинг найвеличнішого гарантує повну недоторканість цих саботажників, а можливо зрадників.
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31.05.2022 08:01 Ответить
 
 