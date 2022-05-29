Верещук призвала жителей захваченных территорий не брать российские паспорта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук советует тем гражданам, которые проживают на временно захваченных Россией территориях, выезжать оттуда на подконтрольные украинскому правительству территории и не брать российский паспорт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.
По ее словам, после 24 февраля жизнь всех украинцев изменилась, и особенно это касается тех, кто сейчас проживает на временно захваченных Россией территориях. Верещук отметила, что этим людям очень непросто, многие из них должны принимать тяжелые судьбоносные решения для себя и своих семей.
"Возникают два основных вопроса: оставаться ли жить под временной оккупацией? Если оставаться под оккупацией, брать ли российский паспорт? Не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы, как министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий советую следующее: переезжайте на подконтрольную территорию", - отметила Верещук.
Она уточнила, что знает, что выехать на подконтрольную украинским властям территорию непросто, но посоветовала находить пути и возможности для этого, "ибо речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детей".
Также она порекомендовала украинцам не брать российский паспорт. "Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды. Так что не берите российские паспорта, не оставайтесь в оккупации", - уточнила министр.
Она выразила мнение, что, возможно, эта война с Россией будет более кровавой, чем мы представляли, и длиннее, чем мы ожидали.
"Землю свою мы не отдадим. Мы за нее воюем и мы ее отвоюем!" – отметила Верещук.
Пожалуйста, подождите...
думаю у міністреркы про всяк выпадок мокшанский аусвайс в наличии...
А можна в неї уточнення,про "довгострокову перспективу" це якось має кореляцію до слів президента про дипломатичне вирішення питання окупації Донбасу та Криму,чи це також стосується окупованих територій Херсону та Запоріжжя??
Шедевр ЗЕтворчества!
чуешь кудлата, що там по "евакуюваним" з Азовтсалі?
Зоя Космодемьянская, блин!
Краще отзвiтуй народу, где предательски сданные (с твоей помощью) в плен Азовцы с Мариуполя?
Шо, уже похоронили? Списали с довольствия? Следующих готовите? Ночами не снятся?