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Новини Війна в Україні
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Верещук закликала мешканців захоплених територій не брати російські паспорти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністрерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук радить тим громадянам, які мешкають на тимчасово захоплених рф територіях, виїжджати звідти на підконтрольні українському урядові території і не брати російський паспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Телеграмі.

За її словами, після 24 лютого життя всіх українців змінилося, і особливо це стосується тих, хто зараз проживає на тимчасово захоплених рф територіях. Верещук зазначила, що цим людям дуже непросто, багато хто з них наразі має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей.

"Постають два основні питання: Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією? Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт? Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раджу наступне: Переїжджати на підконтрольну територію", - зазначила Верещук.

Вона уточнила, що знає, що виїхати на підконтрольну українській владі територію непросто, але порадила знаходити шляхи та можливості для цього, "бо йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей".

Також вона порекомендувала українцям не брати російський паспорт. "Знаю, що це може бути непросто, але у довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди. Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації", - уточнила міністрерка.

Вона висловила думку, що, можливо, ця війна з Росією буде кривавішою, ніж ми уявляли і довшою, ніж ми очікували.

"Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо і ми її відвоюємо!" - зазначила Верещук.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
Хто ж розмінував Чонгар?
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29.05.2022 23:05
+25
Верещук, де АЗОВЦІ яких ви разом з гундосом здали у полон?!
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29.05.2022 23:21
+24
А Крим відкрити було просто?
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29.05.2022 23:00
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А Крим відкрити було просто?
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29.05.2022 23:00 Відповісти
Виявляється, що таки просто, легко і швидко.
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31.05.2022 07:47 Відповісти
"чем ответит сивуха?" или он штаны никак не высушит, чтобы выйти заявление сделать?
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29.05.2022 23:03 Відповісти
Хто ж розмінував Чонгар?
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29.05.2022 23:05 Відповісти
Верещук звітувала громадськості перед війною, що розміщували і шатли пустили на 2 тижні раніше від запланованих термінів, виконуючи вказівки найвеличнішого стратега і адміністратора **********. Зеленський і розмінував. Бо корисний ідіот. Або зрадник, або не зрадник, а агент фсб. Більше варіантів не має.
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31.05.2022 07:51 Відповісти
"уточнила міністрерка"...
думаю у міністреркы про всяк выпадок мокшанский аусвайс в наличии...
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29.05.2022 23:05 Відповісти
шотакоє, куратори вигналі на мороз..?
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29.05.2022 23:53 Відповісти
загадочная шифрограмма..
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30.05.2022 01:37 Відповісти
"Знаю, що це може бути непросто, але у довгостроковій перспективі...."
А можна в неї уточнення,про "довгострокову перспективу" це якось має кореляцію до слів президента про дипломатичне вирішення питання окупації Донбасу та Криму,чи це також стосується окупованих територій Херсону та Запоріжжя??
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29.05.2022 23:05 Відповісти
Всіх просраних територій, де орки проводять фортифікаційні роботи. Якщо вони самі звідти не підуть, то наявними силами їх вибити неможливо.
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31.05.2022 07:53 Відповісти
"Гениально ,Шеф,гениально!"
Шедевр ЗЕтворчества!
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29.05.2022 23:06 Відповісти
Здається, що паспортизація примусова, гастрольори з шапіто цього не помічають.
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29.05.2022 23:08 Відповісти
Верещук, де АЗОВЦІ яких ви разом з гундосом здали у полон?!
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29.05.2022 23:21 Відповісти
В полоні.
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31.05.2022 07:55 Відповісти
найшлась "панімера"
чуешь кудлата, що там по "евакуюваним" з Азовтсалі?
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29.05.2022 23:23 Відповісти
И кто ж ее назначил министром?
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29.05.2022 23:56 Відповісти
Народ на окупированных территориях в том числе в крыму и на дамбасе должен быть уверен что Украина его не бросит и не сдаст в качестве жертвоприношения рашистским нацистам в обмен на компромисы и прочие договорняки.
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30.05.2022 00:04 Відповісти
Так здали, здали коли нічого не робили для захисту і оборони останні 8 років. Народ це ж бачив і розумів.
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31.05.2022 07:58 Відповісти
Ця суч..ка може сказати як виїхати, якщо ніде немає проїзду? І якщо немає транспорту? А потім вона пустить у свій дім пожити? П.зд.ти - не воювати.
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30.05.2022 06:25 Відповісти
Тебя бы туда, красуня, чтобы под направленным дулом автомата гордо сказала нет.
Зоя Космодемьянская, блин!
Краще отзвiтуй народу, где предательски сданные (с твоей помощью) в плен Азовцы с Мариуполя?
Шо, уже похоронили? Списали с довольствия? Следующих готовите? Ночами не снятся?
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30.05.2022 09:28 Відповісти
А з якого дива їй звітувати? Народу пофіг. Рейтинг найвеличнішого гарантує повну недоторканість цих саботажників, а можливо зрадників.
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31.05.2022 08:01 Відповісти
 
 