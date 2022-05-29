Верещук закликала мешканців захоплених територій не брати російські паспорти
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Міністрерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук радить тим громадянам, які мешкають на тимчасово захоплених рф територіях, виїжджати звідти на підконтрольні українському урядові території і не брати російський паспорт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Телеграмі.
За її словами, після 24 лютого життя всіх українців змінилося, і особливо це стосується тих, хто зараз проживає на тимчасово захоплених рф територіях. Верещук зазначила, що цим людям дуже непросто, багато хто з них наразі має приймати важкі доленосні рішення для себе та своїх сімей.
"Постають два основні питання: Чи залишатися жити під тимчасовою окупацією? Якщо залишатися під окупацією, чи брати російський паспорт? Не заглиблюючись в юридичні, політичні та моральні питання як міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раджу наступне: Переїжджати на підконтрольну територію", - зазначила Верещук.
Вона уточнила, що знає, що виїхати на підконтрольну українській владі територію непросто, але порадила знаходити шляхи та можливості для цього, "бо йдеться про вашу безпеку й долю вашу та ваших дітей".
Також вона порекомендувала українцям не брати російський паспорт. "Знаю, що це може бути непросто, але у довгостроковій перспективі російське громадянство створить вам більше проблем, ніж вигоди. Отже, не беріть російські паспорти, не залишайтеся в окупації", - уточнила міністрерка.
Вона висловила думку, що, можливо, ця війна з Росією буде кривавішою, ніж ми уявляли і довшою, ніж ми очікували.
"Землю свою ми не віддамо. Ми за неї воюємо і ми її відвоюємо!" - зазначила Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
думаю у міністреркы про всяк выпадок мокшанский аусвайс в наличии...
А можна в неї уточнення,про "довгострокову перспективу" це якось має кореляцію до слів президента про дипломатичне вирішення питання окупації Донбасу та Криму,чи це також стосується окупованих територій Херсону та Запоріжжя??
Шедевр ЗЕтворчества!
чуешь кудлата, що там по "евакуюваним" з Азовтсалі?
Зоя Космодемьянская, блин!
Краще отзвiтуй народу, где предательски сданные (с твоей помощью) в плен Азовцы с Мариуполя?
Шо, уже похоронили? Списали с довольствия? Следующих готовите? Ночами не снятся?