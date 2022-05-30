Контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы России, - Институт изучения войны
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Американские военные аналитики предполагают, что контрнаступление украинских защитников в Херсонской области нарушит планы России контролировать оккупированные территории на южном направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Россияне 29 мая продолжили штурм Северодонецка, однако не имели подтвержденного продвижения. А их прогресс, по предположению ISW, будет медленным.
Российская армия на востоке Украины, которая имела целью захватить всю Луганскую и Донецкую области, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке.
Также эксперты заявляют, что российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций и, вероятно, будут еще больше снижать приоритеты продвижения к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в пользу сосредоточения существующих сил на Северодонецке.
Ключевые выводы экспертов ISW:
- Российские войска продолжали попытки полностью взять под контроль Северодонецк.
- Оккупанты продолжали наступление к юго-востоку от Изюма, но не имели успеха в продвижении к Славянску.
- Захватчики продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута, и вряд ли постараются непосредственно атаковать город.
- Украинское контрнаступление в Херсонской области заставило российские войска занять оборонительную позицию и, вероятно, нарушит попытки России усиленно контролировать оккупированные территории на южном направлении.
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"...нынешние оборонительные бои, которые ведут ВСУ, носят еще одну стратегическую цель. Раз уж враг зашел на нашу территорию, и бить его именно в форме сухопутной операции на его территории не очень гуд, то вполне возможно, что прямо сейчас из мордора выкачивается на уничтожение все, что только можно, после чего и начнется контрнаступление и уничтожение того, что еще недавно было «второй армией мира». Еще раз подчеркну, никаким другим образом и ни в каком другом месте этого сделать нельзя без глобальных негативных последствий. То есть, вменяемый мир уже вынес свой приговор мордору, а исполняет этот приговор Украина. Цинично? Возможно, только вот это наш первый и реальный шанс не просто отбиться от очередной навалы все того же врага, но и уничтожить его настолько, чтобы курятник под названием «россия» начал рушиться, поскольку будет уничтожена его главная скрепа - величие, основанное на военной агрессии, а значит, и на армии. Именно поэтому совпадение интересов и главное - полученная Штатами и Великобританией уверенность в том, что мы сделаем это не ради них, а ради себя, открыло нам военные «закрома» партнеров так, что «освободителям» пора готовиться к самому худшему, что им даже в кошмарных снах не снилось. Поскольку мы и являемся тем самым кошмаром, просто у нас не было нужного оружия, а теперь оно есть. Ми переможемо!
Но за всё в этой жизни надо платить, в т.ч. за результаты выборов в 2010-м и в 2019-м...
И все больше будет зависеть от позиции глобалистов,чем от желания отдельных лидеров запада.
Путин тоже встроен в глобалистскую систему
Через це село проходить стратегічне шосе з півдня на північ, якщо ми його контролюємо і росіяни не можуть його використовувати, у них тоді ускладнюється логістика з перекиданням підкріплень, техніки і боєзапасу на північ.