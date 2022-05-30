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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани Росії, - Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Американські військові аналітики припускають, що контрнаступ українських захисників у Херсонській області порушить плани Росії контролювати окуповані території на південному напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Росіяни 29 травня продовжили штурм Сєверодонецька, проте не мали підтвердженого просування. А їхній прогрес, за припущенням ISW, буде повільним.

Російська армія на сході України, яка раніше мала на меті захопити всю Луганську та Донецьку області, тепер майже повністю зосереджена на Сєверодонецьку.

Також експерти заявляють, що російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і, ймовірно, будуть ще більше знижувати пріоритети просування на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана на користь зосередження існуючих сил на Сєверодонецьку.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжували спроби повністю взяти під контроль Сєверодонецьк.
  • Окупанти продовжували наступ на південний схід від Ізюма, але не мали успіху в просуванні до Слов’янська.
  • Загарбники продовжували наступальні операції, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку на північний схід від Бахмута, і навряд чи намагатимуться безпосередньо атакувати місто.
  • Український контрнаступу Херсонській області змусив російські війська зайняти оборонну позицію і, ймовірно, порушить намагання Росії посилено контролювати окуповані території на південному напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ЗСУ триває на всіх напрямках, де це можливо та необхідно, - ОК "Схід"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
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30.05.2022 06:48
+18
https://defence-line.org/2022/05/krupnaya-kartina-chast-5/
"...нынешние оборонительные бои, которые ведут ВСУ, носят еще одну стратегическую цель. Раз уж враг зашел на нашу территорию, и бить его именно в форме сухопутной операции на его территории не очень гуд, то вполне возможно, что прямо сейчас из мордора выкачивается на уничтожение все, что только можно, после чего и начнется контрнаступление и уничтожение того, что еще недавно было «второй армией мира». Еще раз подчеркну, никаким другим образом и ни в каком другом месте этого сделать нельзя без глобальных негативных последствий. То есть, вменяемый мир уже вынес свой приговор мордору, а исполняет этот приговор Украина. Цинично? Возможно, только вот это наш первый и реальный шанс не просто отбиться от очередной навалы все того же врага, но и уничтожить его настолько, чтобы курятник под названием «россия» начал рушиться, поскольку будет уничтожена его главная скрепа - величие, основанное на военной агрессии, а значит, и на армии. Именно поэтому совпадение интересов и главное - полученная Штатами и Великобританией уверенность в том, что мы сделаем это не ради них, а ради себя, открыло нам военные «закрома» партнеров так, что «освободителям» пора готовиться к самому худшему, что им даже в кошмарных снах не снилось. Поскольку мы и являемся тем самым кошмаром, просто у нас не было нужного оружия, а теперь оно есть. Ми переможемо!
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30.05.2022 07:00
+14
Лягушку Куйла будут варить медленно, но верно- это плюс. А минус то, что это будет происходить на территории Украины и за счёт жизней Украинцев с дальнейшим разрушением экономики Украины. Экономику, конечно, потом помогут восстановить, а многие десятков тысяч жизней уже не вернуть.
Но за всё в этой жизни надо платить, в т.ч. за результаты выборов в 2010-м и в 2019-м...
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30.05.2022 07:40
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30.05.2022 06:48 Відповісти
https://defence-line.org/2022/05/krupnaya-kartina-chast-5/
"...нынешние оборонительные бои, которые ведут ВСУ, носят еще одну стратегическую цель. Раз уж враг зашел на нашу территорию, и бить его именно в форме сухопутной операции на его территории не очень гуд, то вполне возможно, что прямо сейчас из мордора выкачивается на уничтожение все, что только можно, после чего и начнется контрнаступление и уничтожение того, что еще недавно было «второй армией мира». Еще раз подчеркну, никаким другим образом и ни в каком другом месте этого сделать нельзя без глобальных негативных последствий. То есть, вменяемый мир уже вынес свой приговор мордору, а исполняет этот приговор Украина. Цинично? Возможно, только вот это наш первый и реальный шанс не просто отбиться от очередной навалы все того же врага, но и уничтожить его настолько, чтобы курятник под названием «россия» начал рушиться, поскольку будет уничтожена его главная скрепа - величие, основанное на военной агрессии, а значит, и на армии. Именно поэтому совпадение интересов и главное - полученная Штатами и Великобританией уверенность в том, что мы сделаем это не ради них, а ради себя, открыло нам военные «закрома» партнеров так, что «освободителям» пора готовиться к самому худшему, что им даже в кошмарных снах не снилось. Поскольку мы и являемся тем самым кошмаром, просто у нас не было нужного оружия, а теперь оно есть. Ми переможемо!
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30.05.2022 07:00 Відповісти
так і буде
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30.05.2022 07:18 Відповісти
Лягушку Куйла будут варить медленно, но верно- это плюс. А минус то, что это будет происходить на территории Украины и за счёт жизней Украинцев с дальнейшим разрушением экономики Украины. Экономику, конечно, потом помогут восстановить, а многие десятков тысяч жизней уже не вернуть.
Но за всё в этой жизни надо платить, в т.ч. за результаты выборов в 2010-м и в 2019-м...
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30.05.2022 07:40 Відповісти
военные закрома пока не открыты ,а ведь у США они по крайней мере не меньшие ,чем у покойного СССР.
И все больше будет зависеть от позиции глобалистов,чем от желания отдельных лидеров запада.
Путин тоже встроен в глобалистскую систему
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30.05.2022 10:48 Відповісти
В слове Куйло 5 ошибок. Но главное другое- после 24.02.2022 оно встроено в ад.
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30.05.2022 12:37 Відповісти
Про контрнаступ в Херсоне есть надёжная информация ?а то все ссылаются на выступление какого то депутата..а то таке собі
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30.05.2022 06:59 Відповісти
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30.05.2022 07:04 Відповісти
якщо росіяни зосереджують сили, щоб отримати перевагу, тоді вони забирають ці сили звідкись ще, тому вдаряйте їх там, де вони м'які. З точки зору логістики, Росії набагато важче рухатися між південною та східною Україною, тому що вони не можуть подорожувати через материк, тому вони повільно реагують.
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30.05.2022 06:59 Відповісти
вони не повільно реагують,підтягують постійно резерви з мордору,і вони війська перекидують з Криму на південь по залізниці, а на схід з мордору-про які подорожі ти пишеш?
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30.05.2022 08:53 Відповісти
пользуясь густотой сетки железных дорог в Луггандонии ,враг может очень оперативно маневрировать резервами
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30.05.2022 10:50 Відповісти
На наших картах Давидів Брід зображають третій день таким, що знаходиться у сірій зоні. Ми його захопили, чи ні, чи захопили, а потім не втримали?
Через це село проходить стратегічне шосе з півдня на північ, якщо ми його контролюємо і росіяни не можуть його використовувати, у них тоді ускладнюється логістика з перекиданням підкріплень, техніки і боєзапасу на північ.
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30.05.2022 07:46 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2022 09:11 Відповісти
 
 