Возобновлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов Донетчины, - Кириленко

Возобновлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его информации, вчера около 21 часов специалисты возобновили электроснабжение в населенные пункты севера области, которые оказались без электричества в результате боевых действий.

Сегодня утром ремонтники начали работу по запуску Второго Донецкого водопровода, но все будет зависеть от ситуации безопасности. В случае благоприятных условий поставка воды может быть восстановлена примерно к 14 часам.

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