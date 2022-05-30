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Відновлено електропостачання Бахмутського та Краматорського районів Донеччини, - Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Відновлено електропостачання Бахмутського та Краматорського районів Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, вчора близько 21 години фахівці відновили електропостачання до населених пунктів півночі області, які опинилися без електрики внаслідок бойових дій.

Сьогодні зранку ремонтники розпочали роботу з запуску Другого Донецького водогону, але все залежатиме від безпекової ситуації. У разі сприятливих умов, постачання води може бути відновлене приблизно до 14 години.

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Автор: Ірина Дашківська
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пиндешь и провокация,ничего никто не ремонтирует более месяца, как пример город Северск, Бахмутский район
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30.05.2022 11:36 Відповісти
 
 