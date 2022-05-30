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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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взрыв (6098) Мелитополь (595) Федоров Иван (387)

Взрыв в Мелитополе – это, скорее всего, рашисты зачищают коллаборантов, – мэр города Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров озвучил несколько версий по взрыву, произошедшему в центре города.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Федорова, рашисты сейчас проверяют все объекты, расположенные рядом с местом взрыва.

"Они ждут террористов. Они уже отметили, что это террористический акт со стороны нацистов украинцев. Всю эту чушь мы уже много раз слышали. Но есть один факт: в Мелитополе у рашистов земля будет гореть под ногами, пока они с нее не уйдут!" – подчеркнул мэр города.

По его словам, есть несколько версий по поводу причин этого события. Прежде Федоров считает, что таким образом российские оккупанты проводят "зачистку" коллаборантов, которые "не очень хорошо выполняют то, что обещали", что ранее уже наблюдалось и в Энергодаре, и в Токмаке.

Смотрите: Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вторая версия, как отмечает мэр Мелитополя, связана со значительным сопротивлением гражданского общества в городе, что часто сочетается с силовыми структурами. "Но эту версию мы услышим от наших правоохранительных структур чуть позже", – добавил Федоров.
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Шо за белиберду он несет? Зачем ТАК зачищать рашистам коллаборантов? Можно было тихо их вывезти в посадки и прикопать.
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30.05.2022 13:54 Ответить
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30.05.2022 13:55 Ответить
Взрыв в Мелитополе - это, скорее всего, рашисты зачищают коллаборантов, - мэр города Федоров.
Но есть один факт: в Мелитополе у рашистов земля будет гореть под ногами, пока они с нее не уйдут!" - подчеркнул мэр города.
Суровый дядька, на слабые наркотики не разменивается
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30.05.2022 14:00 Ответить
Він все сказав як треба. Нехай кацапи і про це подумають (якщо думалка дозволить).
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30.05.2022 14:00 Ответить
В посадку і прикопати - теж можна. Але навіщо ці зайві турботи, якщо є на кого звернути? Гібридність цієї війни теж велика.
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30.05.2022 14:04 Ответить
Там в гауляйтеры пошел Евгений Балицкий, бывший народный депутат ВР от оппоблока .
Он мелитополец.
В других СМИ пишут, что взрыв произошел возле его офиса, даже кто-то ранен, но, к сожалению не Балицкий.
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30.05.2022 14:58 Ответить
 
 