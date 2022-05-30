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Вибух у Мелітополі - це, скоріше за все, рашисти зачищають колаборантів, - мер міста Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров озвучив кілька версій щодо вибуху, який пролунав у центрі міста.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Федорова, рашисти зараз перевіряють всі об’єкти, розташовані поряд із місцем вибуху.

"Вони чекають на терористів. Вони вже зазначили, що це терористичний акт з боку нацистів українців. Усю цю нісенітницю ми вже багато разів чули. Але є один факт: у Мелітополі в рашистів земля горітиме під ногами, доки вони з неї не підуть!" – наголосив мер міста.

За його словами, є кілька версій щодо причин цієї події. Насамперед Федоров вважає, що в такий спосіб російські окупанти проводять "зачистку" колаборантів, які "не дуже добре виконують те, що обіцяли", що раніше вже спостерігалося і в Енергодарі, і в Токмаку.

Дивіться: Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, є постраждалі. ФОТОрепортаж (оновлено)

Друга версія, як зазначає мер Мелітополя, пов'язана зі значним спротивом громадянського суспільства в місті, що найчастіше поєднується із силовими структурами. "Але цю версію ми почуємо від наших правоохоронних структур трохи згодом", – додав Федоров.

Автор: Ольга Лузан
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Шо за белиберду он несет? Зачем ТАК зачищать рашистам коллаборантов? Можно было тихо их вывезти в посадки и прикопать.
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30.05.2022 13:54 Відповісти
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30.05.2022 13:55 Відповісти
Взрыв в Мелитополе - это, скорее всего, рашисты зачищают коллаборантов, - мэр города Федоров.
Но есть один факт: в Мелитополе у рашистов земля будет гореть под ногами, пока они с нее не уйдут!" - подчеркнул мэр города.
Суровый дядька, на слабые наркотики не разменивается
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30.05.2022 14:00 Відповісти
Він все сказав як треба. Нехай кацапи і про це подумають (якщо думалка дозволить).
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30.05.2022 14:00 Відповісти
В посадку і прикопати - теж можна. Але навіщо ці зайві турботи, якщо є на кого звернути? Гібридність цієї війни теж велика.
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30.05.2022 14:04 Відповісти
Там в гауляйтеры пошел Евгений Балицкий, бывший народный депутат ВР от оппоблока .
Он мелитополец.
В других СМИ пишут, что взрыв произошел возле его офиса, даже кто-то ранен, но, к сожалению не Балицкий.
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30.05.2022 14:58 Відповісти
 
 