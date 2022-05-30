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Родные защитников Мариуполя создадут Совет жен и матерей военных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Родные военных из "Азовстали" призывают общество говорить о необходимости скорейшего возвращения военных.

Об этом во время брифинга заявила супруга бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот Совет будет медиатором между родными и властью. Будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей", - отметила она.

Татьяна Харько, сестра Сергея Волыны, и.о. Командира 36 бригады Морской пехоты, призвала всех говорить о героях "Азовстали".

"Чтобы во всех уголках нашей планеты понимали, что всех защитников Мариуполя следует вернуть домой", - добавила она.

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зараз вибіжить верещучка щоб очолити цей двіж
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30.05.2022 14:14 Ответить
Як це "вибіжить" - прилетить!

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30.05.2022 14:19 Ответить
Десантується.
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30.05.2022 21:39 Ответить
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30.05.2022 14:16 Ответить
какая же ду ра(( Забыла кто байрактары дал и протоки закрыл, это не война турков пока. Они могли бы вообще сказать нам все ровно.
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30.05.2022 16:27 Ответить
А чому б на двух стільцях не посидіти??? Ви не забули, як турки купили в протиріччя НАТО комплекси С-400, чи приймали москалів на свої курорти....
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30.05.2022 18:41 Ответить
Не варто забувати, що цей бусурман спочатку запустив московську армаду до Чорного моря, і скільки біди вона уже наробила Україні. Та ще не завадило б згадати історію - бусурмани у всі часи і віки були продажними пихатими сикунами і живодерами.
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30.05.2022 21:43 Ответить
Можливо я не правий, але на мою думку чим меньше вони будуть здіймати галасу, тим швидше їх чоловіки повернуться додому. ***** на їх крики... як би то сказати... "посрать".
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30.05.2022 14:32 Ответить
Нажаль чим більше галасу, тим більше будуть вимоги ху*ла. І тим менше шансів повернутись з полону. Дівчата думають що розгллос допомагає. Допомагає тиснути на українську владу як один з інструментів дпримусу до миру на умовах ху*ла.
Основна помилка нашої влади у цій справі,це гамагання назвати чорне білим(капітуляцію гарнізону назвали евакуацією).
Треба говорити правду гірку правду. Тепер після попередніх маніпуляцій відбувається збурення серед рідних полонених. Роздувається "зрада" і.т.п.
Небажання визнавати правду,намагання згобити з лайна кулю, призводить до більших стражданнь
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30.05.2022 15:55 Ответить
 
 