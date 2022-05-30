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Рідні захисників Маріуполя створять Раду дружин та матерів військових

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Рідні військових з "Азовсталі" закликають суспільство говорити про необхідність якнайшвидшого повернення військових.

Про це під час брифінгу заявила дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця Рада буде медіатором між рідними та владою. Буде потужною публічною силою і променем світла у збережені людських цінностей", - зазначила вона.

Тетяна Харько, сестра Сергія Волини, в.о. Командира 36 бригади Морської піхоти, закликала всіх говорити про героїв "Азовсталі". 

"Щоб в усіх куточках нашої планети розуміли, що всіх захисників Маріуполя потрібно повернути додому", - додала вона.

Також дивіться: "Я бы исполнял приказ до последнего. Мы делаем свою работу до конца", - полонений "азовець" Гринцевич. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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зараз вибіжить верещучка щоб очолити цей двіж
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30.05.2022 14:14 Відповісти
Як це "вибіжить" - прилетить!

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30.05.2022 14:19 Відповісти
Десантується.
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30.05.2022 21:39 Відповісти
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30.05.2022 14:16 Відповісти
какая же ду ра(( Забыла кто байрактары дал и протоки закрыл, это не война турков пока. Они могли бы вообще сказать нам все ровно.
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30.05.2022 16:27 Відповісти
А чому б на двух стільцях не посидіти??? Ви не забули, як турки купили в протиріччя НАТО комплекси С-400, чи приймали москалів на свої курорти....
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30.05.2022 18:41 Відповісти
Не варто забувати, що цей бусурман спочатку запустив московську армаду до Чорного моря, і скільки біди вона уже наробила Україні. Та ще не завадило б згадати історію - бусурмани у всі часи і віки були продажними пихатими сикунами і живодерами.
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30.05.2022 21:43 Відповісти
Можливо я не правий, але на мою думку чим меньше вони будуть здіймати галасу, тим швидше їх чоловіки повернуться додому. ***** на їх крики... як би то сказати... "посрать".
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30.05.2022 14:32 Відповісти
Нажаль чим більше галасу, тим більше будуть вимоги ху*ла. І тим менше шансів повернутись з полону. Дівчата думають що розгллос допомагає. Допомагає тиснути на українську владу як один з інструментів дпримусу до миру на умовах ху*ла.
Основна помилка нашої влади у цій справі,це гамагання назвати чорне білим(капітуляцію гарнізону назвали евакуацією).
Треба говорити правду гірку правду. Тепер після попередніх маніпуляцій відбувається збурення серед рідних полонених. Роздувається "зрада" і.т.п.
Небажання визнавати правду,намагання згобити з лайна кулю, призводить до більших стражданнь
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30.05.2022 15:55 Відповісти
 
 