Рідні захисників Маріуполя створять Раду дружин та матерів військових

Рідні військових з "Азовсталі" закликають суспільство говорити про необхідність якнайшвидшого повернення військових.

Про це під час брифінгу заявила дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця Рада буде медіатором між рідними та владою. Буде потужною публічною силою і променем світла у збережені людських цінностей", - зазначила вона.

Тетяна Харько, сестра Сергія Волини, в.о. Командира 36 бригади Морської піхоти, закликала всіх говорити про героїв "Азовсталі".

"Щоб в усіх куточках нашої планети розуміли, що всіх захисників Маріуполя потрібно повернути додому", - додала вона.

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