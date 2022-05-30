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Рідні захисників Маріуполя створять Раду дружин та матерів військових
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рідні військових з "Азовсталі" закликають суспільство говорити про необхідність якнайшвидшого повернення військових.
Про це під час брифінгу заявила дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька, інформує Цензор.НЕТ.
"Ця Рада буде медіатором між рідними та владою. Буде потужною публічною силою і променем світла у збережені людських цінностей", - зазначила вона.
Тетяна Харько, сестра Сергія Волини, в.о. Командира 36 бригади Морської піхоти, закликала всіх говорити про героїв "Азовсталі".
"Щоб в усіх куточках нашої планети розуміли, що всіх захисників Маріуполя потрібно повернути додому", - додала вона.
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Основна помилка нашої влади у цій справі,це гамагання назвати чорне білим(капітуляцію гарнізону назвали евакуацією).
Треба говорити правду гірку правду. Тепер після попередніх маніпуляцій відбувається збурення серед рідних полонених. Роздувається "зрада" і.т.п.
Небажання визнавати правду,намагання згобити з лайна кулю, призводить до більших стражданнь