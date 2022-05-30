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Рашисты отправят 7 уцелевших троллейбусов из Мариуполя в оккупированный Донецк, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Сейчас транспорт окрашивают в цвет "Единой России" и готовят к отправке в оккупированный Донецк.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты нашли 7 уцелевших троллейбусов в помещении Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления. Троллейбусы постигла судьба медицинского оборудования - поехали обслуживать Донецк. В настоящее время их перекрашивают в цвета Единой России и планируют запустить в начале июня.

Россияне и наши бывшие сограждане так называемой "ДНР" - единственная в своем порыве к мародерству нация. Уничтожение. Разрушение. И мародерство. Стоимость в 22 тыс. мариупольцев и сотни тысяч искалеченных жизней", - говорится в сообщении.

Смотрите: Брифинг семей защитников Мариуполя. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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burnaja potjemkinskaja dejatelnost
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30.05.2022 15:40 Ответить
Фарбувать не будувать.
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30.05.2022 15:42 Ответить
Де Зєля, уже починаю хвилюватися.
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30.05.2022 15:47 Ответить
старожилы сайта думаю помнят Андрея Шевченко (Андрея неШевченко) из Марика - любителя котов и вольного ветра в лицо (на моцике поганять)... перед войной собирался в последний рейс...
что-то вспоминается он в последнее время...неуравновешенный и сентиментальный... молчит...
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30.05.2022 15:48 Ответить
... і хвалився, що брав участь у будівництві кримського мосту. Писав, хай краще руські по мосту на потягах в Крим їздять, ніж через Маріуполь на танках...
І як це йому домогло?
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30.05.2022 17:51 Ответить
Ну а нафіг вони в маріку де нічого нема. А так пітушилін порадує вату
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30.05.2022 16:25 Ответить
С учетом того, что с 14-го года не было закуплено ни одной единицы электротранспорта, для дыры это успех.
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30.05.2022 16:27 Ответить
Освобожденному Мариуполю общественный транспорт не нужен. Излишки буржуазной жизни. Зачем они в фильтрационном лагере.
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30.05.2022 16:25 Ответить
"Мародьор єта звучіт гордо!"
маршал жукав
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30.05.2022 16:32 Ответить
 
 